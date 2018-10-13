Посол США в Канаде может стать новым постпредом страны при ООН

Кандидатуру 56-летней Келли Крафт рассматривает президент Дональд Трамп. Об этом сообщает газета «Уолл-стрит Джорнал». Нынешний представитель Никки Хейли во вторник объявила о своей отставке. Вероятно, она покинет этот пост в январе следующего года.

Ранее глава Белого дома рассматривал не менее пяти кандидатур на должность постпреда. Позже из этого списка была исключена экс-советник президента Дина Пауэлл. По данным агентства Reuters, Белый дом негативно встретил возможность ее возвращения в команду Трампа.