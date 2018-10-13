Посол США в Канаде может стать новым постпредом страны при ООН
Кандидатуру 56-летней Келли Крафт рассматривает президент Дональд Трамп. Об этом сообщает газета «Уолл-стрит Джорнал». Нынешний представитель Никки Хейли во вторник объявила о своей отставке. Вероятно, она покинет этот пост в январе следующего года.
Ранее глава Белого дома рассматривал не менее пяти кандидатур на должность постпреда. Позже из этого списка была исключена экс-советник президента Дина Пауэлл. По данным агентства Reuters, Белый дом негативно встретил возможность ее возвращения в команду Трампа.
Комментарии1
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lion64__5 13 октября 2018 | 11:44
"Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения города."
Это правильно, всем любителям залежалой дупы-404 пора в хлев. А горячую воду в дома провели по приказу москалей. С этим любой свидомит обязан вести непримиримую борьбу.