Россия хочет прекратить визовую войну с США, так как считает ее контрпродуктивной
Россия хочет прекратить визовую войну с США, так как считает ее контрпродуктивной. Об этом сказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что Москва будет готова сделать это на основе взаимности.
В прошлом месяце Антонов посетовал на проблемы при выдаче американских виз российским дипломатам. В марте Соединенные Штаты выслали 60 сотрудников российских диппредставительств. Так Вашингтон поддержал позицию Великобритании, обвинившую Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Комментарии18
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zibex 13 октября 2018 | 11:35
А когда чекистская хунта начинала эту войну - о чем думали?
mumaras 13 октября 2018 | 11:39
zibex: Калинку танцевали...
danko1 13 октября 2018 | 11:51
mumaras: Пока Путин во власти ничего не изменится. Он сумел только всех бывших друзей врагами сделать, а в друзьях у него диктаторы и палачи.
А МИД наш вообще забыл о дипломатии, превратившись в кремлевских холуёв, постоянно несущих бред и позорящих Россию.
tvolodi 13 октября 2018 | 12:32
danko1: у них ответственная миссия: прикрывать спецслужбы, кокс, ставить дымовые завесы
novyrusich 13 октября 2018 | 12:02
zibex: О чем можно думать, если думать нечем?Они думали, что с Обамой дело имеют.
А в Белом Доме уже Трамп и ему плевать на них в общем.
efilika 13 октября 2018 | 12:35
zibex: смешны такие заявления. Как недавнее нашего посла в Лондоне.
timber_head 13 октября 2018 | 11:42
Слабо верится, что американцы сильно страдают от трудностей при поездке в Россию. Чё, немалое количество российских "уважаемых людей" никак не может воспользоваться своей недвижимостью и своими денюшками на территории США?
riots 13 октября 2018 | 11:47
Для начала пускай Россия прекратит войну на Донбассе.
# отцепитесь
satttana_perrrrkele 13 октября 2018 | 11:48
Я что-то путаю? Разве американцы закрыли своё консульство в Петербурге или это путлинские их выперли?
ivar1964 13 октября 2018 | 11:53
Судя по тому, что Россия поднимает этот вопрос, не так уж контрпродуктивны действия США. Наверно очень продуктивны.
estamp 13 октября 2018 | 12:02
ivar1964: Дружище. Антонову задали вопрос "Как вы относитесь к визовой войне с США?" Антонов дипломат. Что он должен был ответить?
Конечно мы за мир во всем мире, в т.ч. на визовых фронтах.
ivar1964 13 октября 2018 | 12:09
estamp: Конечно, "Мы за мир во всем мире"! Это понятно. Но еще понятно и то, что не договаривает дипломатия - это должен быть Pax Ruthenia. Но вот беда: не всех устраивает такой мир.
spbdweller 13 октября 2018 | 11:56
А остальные войны Россия не хотела бы прекратить?
don_ballon 13 октября 2018 | 12:02
Абсолютно всё, что делает Россия во внешней политике нынче-контрпродуктивно. Почти не осталось колодцев, в которые она бы не плюнула.
nik476 13 октября 2018 | 12:13
Заныли.
sazyts 13 октября 2018 | 12:28
Вот и Антонов перестал быть патриотом…
foma55 13 октября 2018 | 12:31
Шпионов своих этих "проституток и подонков" не могут легально пропихнуть в США.
nalix 13 октября 2018 | 12:33
Альфа-стерх загнал себя в тупик.