Россия хочет прекратить визовую войну с США, так как считает ее контрпродуктивной. Об этом сказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что Москва будет готова сделать это на основе взаимности.

В прошлом месяце Антонов посетовал на проблемы при выдаче американских виз российским дипломатам. В марте Соединенные Штаты выслали 60 сотрудников российских диппредставительств. Так Вашингтон поддержал позицию Великобритании, обвинившую Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.