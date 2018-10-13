СNВС: Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард»

Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом сообщает телеканал СNВС, ссылаясь на отчеты американской разведки. Утверждается, что используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту. При входе в атмосферу корпус аппарата якобы не может выдержать нагрева. Источники телеканала отмечают, что разработка «Авангарда» является для Москвы приоритетной задачей и, вероятно, даже несмотря на проблемы, программа будет завершена к 2020 году.

Стоит отметить, что российские власти отчитывались об окончании разработки оружия еще в июне.