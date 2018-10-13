Z Архив новостей новости
5 23 6 7527
11:30, 13 октября 2018

СNВС: Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард»

Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом сообщает телеканал СNВС, ссылаясь на отчеты американской разведки. Утверждается, что используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту. При входе в атмосферу корпус аппарата якобы не может выдержать нагрева. Источники телеканала отмечают, что разработка «Авангарда» является для Москвы приоритетной задачей и, вероятно, даже несмотря на проблемы, программа будет завершена к 2020 году.

Стоит отметить, что российские власти отчитывались об окончании разработки оружия еще в июне.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

oneoretwo 13 октября 2018 | 11:36

...так у плешивых - свой путь: заменят углеводородное волокно на сделанное из коры дуба...

alex_0049 13 октября 2018 | 11:42






..главное чтоб враг дрожал..., ..и невыёживался там где РФ столбик забивает в землю........


(комментарий скрыт)

ahotnik58 13 октября 2018 | 11:58

oneoretwo: ..так у плешивых - свой путь:

да, да слышали мы проваши перемоги :)

Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве‍

По словам Кличко, Киев является "единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение". Кличко также подчеркнул, что украинской столице приходится тратить слишком много средств на то, чтобы подогревать, транспортировать воду, содержать сети.

Если кто не знает, в Одессе с 2014 нет горячей воды, а трубы выкопали и сдали в металлололм

ЦЕ ЕВРОПА :)

kottigr1 13 октября 2018 | 12:02

ahotnik58:
Пожары? Воровство? Разруха?
Не нужно про Россию этих лишних слов.
Давайте за дидов "Боярышник" накатим
И глянем, что там у хохлов!

mmm_333 13 октября 2018 | 11:58

весьма обидно и противно
будь страна на нормальном курсе и с ПАТРИОТАМИ своей родины в управлении, то и наука и вооружение и благосостояние людей было бы иным. Но пока урки и воры держат в руках рычаги, то и прорыва быть не может.

pro_hanov 13 октября 2018 | 11:37

Небензя должен срочно созвать Совбез ООН и потребовать от пиндосов поставить нам столь нужное углеволокно, чтобы наши гиперзвуковые ракеты смогли долететь до логова мирового империализьма!

sam2018 13 октября 2018 | 11:37

рашка рожей не вышла чтобы делать такое !

venmud 13 октября 2018 | 11:59

sam2018: alex_0049: Прошу пардону: не выеживался

ykpodupa 13 октября 2018 | 11:40

А по каким критериям эхо выбирает новости от говносми ? Чем трешовей говновброс ,тем лучше !? Вы еще новости с Пукраины начните постить !)

ivar1964 13 октября 2018 | 11:42

ykpodupa: Но Вы же читаете! А могли бы пройти мимо, если у Вас это вызывает такую идиосинкразию.

ykpodupa 13 октября 2018 | 11:49

ivar1964: Ну я старательно обходил все эти кучи с утра ,но когда засрана вся дорога ,тяжело не вляпаться !) Эхо просто сдувается ,забивая ленту одной новостью весь день ! Имитирует кипучесть оппозиционной деятельности , " Потемкинские деревни " если вы меня поняли !)

ivar1964 13 октября 2018 | 11:57

ykpodupa: Я Вас понимаю. Но всегда есть выбор. Например, Вы можете уйти отсюда и пойти на RT. К Соловьево-Киселеву. Но там тоже новости повторяются. Зато дорога ровная и чистая, а по обочинам растут розы и ландыши. Мы сами выбираем свои дороги.

(комментарий скрыт)

mmm_333 13 октября 2018 | 12:01

ykpodupa: Советую Россию 1 или 24 смотреть. Там все отлично в России.

(комментарий скрыт)

kottigr1 13 октября 2018 | 11:44

ykpodupa: Сходите на "Первый канал" Вам там такие успехи РФ вывалят, что потом месяц переваривать их будете..

macsimus001 13 октября 2018 | 12:05

ykpodupa: И что здесь делаешь?Марш на 1 канал,там Шейнин ждёт.

edward_sakash 13 октября 2018 | 11:45

нет в РФ гиперзвуковых двигателей, следовательно и ракет гиперзвуковых не может быть по определению.
Пропагандоны намеренно называют обычные твёрдотопливные ракеты гиперзвуковыми, но гиперзвуковым может называться только летательный аппарат, имеющий гиперзвуковой двигатель.

ymnikymnik 13 октября 2018 | 11:51

У нас на огороде этого материала полно .

venmud 13 октября 2018 | 11:55

"российские власти отчитывались об окончании разработки оружия еще в июне."
==============================================
Возрастающая стабильность: "Нам бы прокукарекать..."

zollendorf 13 октября 2018 | 12:09

Да ты што! Все почти импортозаместили, да трех рублей не хватило (на волокно).
Какие еще гиперзвуковые ракеты вам - рожденным ползать?
Без импортных запчастей вы даже свою нефтяную жижу не можете добыть чтоб продать ее кому то и заработать себе на гречку.

nik476 13 октября 2018 | 12:09

Во-первых, "углеродное" волокно!
Во-вторых, в России испокон веков принято теплоизоляцию осуществлять с помощью мха.

consts 13 октября 2018 | 12:11

"используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Можно обмотать асбестом.

timwlad91 13 октября 2018 | 12:13

СNВС: Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард»
Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом сообщает телеканал СNВС, ссылаясь на отчеты американской разведки. Утверждается, что используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту. При входе в атмосферу корпус аппарата якобы не может выдержать нагрева. Источники телеканала отмечают, что разработка «Авангарда» является для Москвы приоритетной задачей и, вероятно, даже несмотря на проблемы, программа будет завершена к 2020 году.

Стоит отметить, что российские власти отчитывались об окончании разработки оружия еще в июне.
------------
Ну судя по тому как колбасило от злобы жидовласовцев и жидобандеровцев на всех ток - щоу России и Украины ,и заявления министров и политиков украины совместно с российскими либералами жидовласовцамии, особенно то довело до бешенства жидовласовцев и жидобандеровцев , господин жидовласовец Соловьёв забился в истерике вспоминая о том,что якобы в России только Суворовы и Жуковы убойное мясо появляются при упоминании ,что Россия выходит из всех европейских протестантских жидовскаих сект ,где Россия всегда раб родства не помнящие ,то это всё это показало,что западные санкции оказались по эффекту как мёртвому припарки.
Жидобандеровцы и жидовласовцы теряют колониальную власть в России и на Украине и нету способов принудить Россиян платить дань и соглашаться на рабские условия содержания не только в России,но и в тех же западных странах.
Так что когда говорят,что мол бывшие живущие за пределами в России вступали в борьбу с нацизмом,то они боролись за своё человеческое достоинство,но не за жидовскую колониальную власть в России.
Так что ,чтобы России стало нормальной страной надобно еврейскую алчность усмирять религиозной властью,но не политическими декларациями,что есть по эффекту как мёртвым припарка.

snikkersnepper 13 октября 2018 | 12:24

"Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, нехели Эху москвы перестать нести бред про "углеводородное волокно""(С)

Евангелие от Венедиктова, глава 7, стих 2.

ПС. Там еще дальше было что-то про "перестать ссылаться на вбросы анонимных источников", но насчет этого места ученые еще не пришли к общему выводу.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 96 6 6615 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

2990380

5 89 6 7187 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 82 6 7794 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 224 6 22409 10.10
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 89 6 9145 10.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 129 6 14107 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25753 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12367 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 77 6 9668 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8788 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 230 6 30036 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 357 6 48618 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11925 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 107 6 15460 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 37 6 5466 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не надо трогать английских бомжей. Тест на Скрипалей Если Главу так громко наследившего ведомства в течении года не уволят, то это будет подтверждение того, что это был провал. Почему? Путин никогда не идёт на поводу у обстоятельств и на внешнее давление…

5 171 6 59149 06.10
Kпутин, рф, великобритания, шпионаж, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Американская разведка считает, что Россия столкнулась с трудностями при создании гиперзвукового оружия Речь идет о ракетах дальнего радиуса действия…

5 27 6 7644
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 63 6 139857 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 224 6 22409 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 287 6 360973 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 260 6 171529 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7331728
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3699825

Сегодня в эфире