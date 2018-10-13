СNВС: Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард»
Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом сообщает телеканал СNВС, ссылаясь на отчеты американской разведки. Утверждается, что используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту. При входе в атмосферу корпус аппарата якобы не может выдержать нагрева. Источники телеканала отмечают, что разработка «Авангарда» является для Москвы приоритетной задачей и, вероятно, даже несмотря на проблемы, программа будет завершена к 2020 году.
Стоит отметить, что российские власти отчитывались об окончании разработки оружия еще в июне.
Комментарии23
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oneoretwo 13 октября 2018 | 11:36
...так у плешивых - свой путь: заменят углеводородное волокно на сделанное из коры дуба...
alex_0049 13 октября 2018 | 11:42
..главное чтоб враг дрожал..., ..и невыёживался там где РФ столбик забивает в землю........
ahotnik58 13 октября 2018 | 11:58
oneoretwo: ..так у плешивых - свой путь:
да, да слышали мы проваши перемоги :)
Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве
По словам Кличко, Киев является "единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение". Кличко также подчеркнул, что украинской столице приходится тратить слишком много средств на то, чтобы подогревать, транспортировать воду, содержать сети.
Если кто не знает, в Одессе с 2014 нет горячей воды, а трубы выкопали и сдали в металлололм
ЦЕ ЕВРОПА :)
kottigr1 13 октября 2018 | 12:02
ahotnik58:
Пожары? Воровство? Разруха?
Не нужно про Россию этих лишних слов.
Давайте за дидов "Боярышник" накатим
И глянем, что там у хохлов!
mmm_333 13 октября 2018 | 11:58
весьма обидно и противно
будь страна на нормальном курсе и с ПАТРИОТАМИ своей родины в управлении, то и наука и вооружение и благосостояние людей было бы иным. Но пока урки и воры держат в руках рычаги, то и прорыва быть не может.
pro_hanov 13 октября 2018 | 11:37
Небензя должен срочно созвать Совбез ООН и потребовать от пиндосов поставить нам столь нужное углеволокно, чтобы наши гиперзвуковые ракеты смогли долететь до логова мирового империализьма!
sam2018 13 октября 2018 | 11:37
рашка рожей не вышла чтобы делать такое !
venmud 13 октября 2018 | 11:59
sam2018: alex_0049: Прошу пардону: не выеживался
ykpodupa 13 октября 2018 | 11:40
А по каким критериям эхо выбирает новости от говносми ? Чем трешовей говновброс ,тем лучше !? Вы еще новости с Пукраины начните постить !)
ivar1964 13 октября 2018 | 11:42
ykpodupa: Но Вы же читаете! А могли бы пройти мимо, если у Вас это вызывает такую идиосинкразию.
ykpodupa 13 октября 2018 | 11:49
ivar1964: Ну я старательно обходил все эти кучи с утра ,но когда засрана вся дорога ,тяжело не вляпаться !) Эхо просто сдувается ,забивая ленту одной новостью весь день ! Имитирует кипучесть оппозиционной деятельности , " Потемкинские деревни " если вы меня поняли !)
ivar1964 13 октября 2018 | 11:57
ykpodupa: Я Вас понимаю. Но всегда есть выбор. Например, Вы можете уйти отсюда и пойти на RT. К Соловьево-Киселеву. Но там тоже новости повторяются. Зато дорога ровная и чистая, а по обочинам растут розы и ландыши. Мы сами выбираем свои дороги.
mmm_333 13 октября 2018 | 12:01
ykpodupa: Советую Россию 1 или 24 смотреть. Там все отлично в России.
kottigr1 13 октября 2018 | 11:44
ykpodupa: Сходите на "Первый канал" Вам там такие успехи РФ вывалят, что потом месяц переваривать их будете..
macsimus001 13 октября 2018 | 12:05
ykpodupa: И что здесь делаешь?Марш на 1 канал,там Шейнин ждёт.
edward_sakash 13 октября 2018 | 11:45
нет в РФ гиперзвуковых двигателей, следовательно и ракет гиперзвуковых не может быть по определению.
Пропагандоны намеренно называют обычные твёрдотопливные ракеты гиперзвуковыми, но гиперзвуковым может называться только летательный аппарат, имеющий гиперзвуковой двигатель.
ymnikymnik 13 октября 2018 | 11:51
У нас на огороде этого материала полно .
venmud 13 октября 2018 | 11:55
"российские власти отчитывались об окончании разработки оружия еще в июне."
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Возрастающая стабильность: "Нам бы прокукарекать..."
zollendorf 13 октября 2018 | 12:09
Да ты што! Все почти импортозаместили, да трех рублей не хватило (на волокно).
Какие еще гиперзвуковые ракеты вам - рожденным ползать?
Без импортных запчастей вы даже свою нефтяную жижу не можете добыть чтоб продать ее кому то и заработать себе на гречку.
nik476 13 октября 2018 | 12:09
Во-первых, "углеродное" волокно!
Во-вторых, в России испокон веков принято теплоизоляцию осуществлять с помощью мха.
consts 13 октября 2018 | 12:11
"используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту".
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Можно обмотать асбестом.
timwlad91 13 октября 2018 | 12:13
СNВС: Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард»
Россия столкнулась с нехваткой материалов для гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом сообщает телеканал СNВС, ссылаясь на отчеты американской разведки. Утверждается, что используемое сейчас углеводородное волокно недостаточно надежно и не обеспечивает необходимую теплозащиту. При входе в атмосферу корпус аппарата якобы не может выдержать нагрева. Источники телеканала отмечают, что разработка «Авангарда» является для Москвы приоритетной задачей и, вероятно, даже несмотря на проблемы, программа будет завершена к 2020 году.
Стоит отметить, что российские власти отчитывались об окончании разработки оружия еще в июне.
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Ну судя по тому как колбасило от злобы жидовласовцев и жидобандеровцев на всех ток - щоу России и Украины ,и заявления министров и политиков украины совместно с российскими либералами жидовласовцамии, особенно то довело до бешенства жидовласовцев и жидобандеровцев , господин жидовласовец Соловьёв забился в истерике вспоминая о том,что якобы в России только Суворовы и Жуковы убойное мясо появляются при упоминании ,что Россия выходит из всех европейских протестантских жидовскаих сект ,где Россия всегда раб родства не помнящие ,то это всё это показало,что западные санкции оказались по эффекту как мёртвому припарки.
Жидобандеровцы и жидовласовцы теряют колониальную власть в России и на Украине и нету способов принудить Россиян платить дань и соглашаться на рабские условия содержания не только в России,но и в тех же западных странах.
Так что когда говорят,что мол бывшие живущие за пределами в России вступали в борьбу с нацизмом,то они боролись за своё человеческое достоинство,но не за жидовскую колониальную власть в России.
Так что ,чтобы России стало нормальной страной надобно еврейскую алчность усмирять религиозной властью,но не политическими декларациями,что есть по эффекту как мёртвым припарка.
snikkersnepper 13 октября 2018 | 12:24
"Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, нехели Эху москвы перестать нести бред про "углеводородное волокно""(С)
Евангелие от Венедиктова, глава 7, стих 2.
ПС. Там еще дальше было что-то про "перестать ссылаться на вбросы анонимных источников", но насчет этого места ученые еще не пришли к общему выводу.