Ряд центральных улиц Москвы сегодня перекроют на время мотопарада

Колонна должна проехать от проспекта академика Сахарова до Воробьевых гор. С 11:30 будет ограничено движение на части Садового кольца, Комсомольский и Университетский проспекты, а также проспект Вернадского. Дороги откроют по мере прохождения мотопарада.

Фестиваль приурочен к окончанию мотосезона. Городские власти планируют сделать его традиционным.