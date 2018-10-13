Ряд центральных улиц Москвы сегодня перекроют на время мотопарада
Колонна должна проехать от проспекта академика Сахарова до Воробьевых гор. С 11:30 будет ограничено движение на части Садового кольца, Комсомольский и Университетский проспекты, а также проспект Вернадского. Дороги откроют по мере прохождения мотопарада.
Фестиваль приурочен к окончанию мотосезона. Городские власти планируют сделать его традиционным.
Комментарии1
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spbdweller 13 октября 2018 | 11:31
И ведь ни одна говнотруба не прорвется.