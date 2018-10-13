Число погибших из-за урагана «Майкл» в США возросло до 17 человек. Ураган стал третьим по мощности за историю метеонаблюдений на территории Соединенных Штатов.

Ураган «Майкл» обрушился на юго-восточные штаты США в минувшую среду. Сила ветра достигала 250 километров в час. Стихии присвоили четвертую из пяти возможных категорий. Основной удар пришелся на Флориду. Еще до начала урагана власти разослали сотням тысяч местных жителей предупреждения об опасности и призвали эвакуироваться. «Майкл» оставил без электроэнергии около 1,5 миллиона человек. Ущерб от разрушений и наводнений, которые принесла стихия, может составить миллиарды долларов.

К четвергу ураган, центр которого в тот момент находился над центральной частью Джорджии, ослаб до тропического шторма. Национальный центр по слежению за ураганами предупредил, что последовавшие за ним дожди могут стать причиной наводнения сразу в четырех штатах: Джорджия, Вирджиния, Северная и Южная Каролина.

В ликвидации последствий урагана принимают участие более тысячи спасателей и 3,5 тысячи служащих Национальной гвардии Флориды.