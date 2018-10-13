Число погибших из-за урагана «Майкл» в США возросло до 17 человек
Число погибших из-за урагана «Майкл» в США возросло до 17 человек. Ураган стал третьим по мощности за историю метеонаблюдений на территории Соединенных Штатов.
Ураган «Майкл» обрушился на юго-восточные штаты США в минувшую среду. Сила ветра достигала 250 километров в час. Стихии присвоили четвертую из пяти возможных категорий. Основной удар пришелся на Флориду. Еще до начала урагана власти разослали сотням тысяч местных жителей предупреждения об опасности и призвали эвакуироваться. «Майкл» оставил без электроэнергии около 1,5 миллиона человек. Ущерб от разрушений и наводнений, которые принесла стихия, может составить миллиарды долларов.
К четвергу ураган, центр которого в тот момент находился над центральной частью Джорджии, ослаб до тропического шторма. Национальный центр по слежению за ураганами предупредил, что последовавшие за ним дожди могут стать причиной наводнения сразу в четырех штатах: Джорджия, Вирджиния, Северная и Южная Каролина.
В ликвидации последствий урагана принимают участие более тысячи спасателей и 3,5 тысячи служащих Национальной гвардии Флориды.
Комментарии3
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ykpodupa 13 октября 2018 | 11:12
Вот _____________________________________ настолько похер ! Как там сенцов ,не издохло еще ,вот вселенский вопрос ! А пиндосов еще нигеры с латиносами нарожают !)
varigor 13 октября 2018 | 11:27
А ещё "Майкл" уничтожил военно-морскую базу США во Флориде. Одной меньше.
unprejudiced 13 октября 2018 | 12:40
Где там мельников с его серпом по и орех с их язвительными комментариями в духе, власти США заранее знали об урагане но ничего не сделали в результате погибли люди потому они должны уйти и передать власть Кремлю?