Россия хочет прекратить «визовую войну» с Соединенными Штатами
С таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов.
Россия считает визовую войну контрпродуктивной. Именно так оценивают отказ США выдавать визы российским дипломатам, которых выслали из стран Евросоюза, сказал российский посол Анатолий Антонов. По его словам, власти Соединенных штатов ввели новые ограничения и не выдают визы тем, кто работал в посольствах России в Европе. Антонов отметил, что о готовности остановить «визовую войну» неоднократно говорил в Госдепартаменте и Белом доме.
Соединенные Штаты в начале октября обещали сократить время ожидания американской визы. Более того, министр-советник по визовым вопросам посольства США Майкл Йодер предложил России провести «дружеское соревнование» по числу выданных виз. По его мнению, обе стороны только выиграют от роста потока туристов. Американский министр пообещал что в следующем году США выдадут россиянам в 2 раза больше виз, чем Россия гражданам Соединенных штатов.
В 2017 году в ответ на высылку из США российских дипломатов Россия сократила число американских консулов в Москве. Следствием стали проблемы с получением виз.
Комментарии20
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kryimzdick 13 октября 2018 | 11:07
Сдавайтесь.
cite 13 октября 2018 | 11:09
Моська хочет предложить мир слону...
testmeter 13 октября 2018 | 11:24
cite: Хулиган, поставленный в угол, хочет "парешать вопросы" с воспитательницей
eduard53 13 октября 2018 | 11:10
ИМХО, пострадавшим от наших дип.шпионов странам надо бы не только перестать выдавать негодяям визы, но и лишить уже выданных виз всю их родню-поросль, уже укоренившуюся в суровых краях майамщины и лазурки ...
alex_melnikov Алексей Мельников 13 октября 2018 | 11:13
Антонов должен быть уволен с государственной службы. Вместе с Лавровым, Яковенко, Небензей, Захаровой и другими из МИД, им подобными. Тогда отношения РОссия с США сразу же улучшатся.
zibex 13 октября 2018 | 11:18
alex_melnikov: Лёша, проблема не в них, а в плешивом коротышке
polsan 13 октября 2018 | 11:22
alex_melnikov: Так, на кого их можно заменить, может назовёте свой список?! Да и это в общем не они определяют внешнеполитический курс РФ.
henry52 13 октября 2018 | 11:14
"Поздно пить "боржоми", когда почки отвалились"...
zibex 13 октября 2018 | 11:16
Зачем США русские зверьки?
hz6691 13 октября 2018 | 11:17
Может сократить количество дипломатов. Толку от них все равно нет.
sergo_25_26 13 октября 2018 | 11:17
Та придется со скрепами прощаться, а это не возможно. Будет у лохтората КЗ в головах.
zloy_sok 13 октября 2018 | 11:21
Ой ой чьи то дети наверно не поехали на гнилой Запад)
apels 13 октября 2018 | 11:25
Не понял. То есть он возмущается что высланным из ЕС "дипломатам" не дают визы в США, считая это визовой войной? Это не визовая война!:) Провалившиеся шпионы.
oneoretwo 13 октября 2018 | 11:25
С таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов.
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...а вот российский посол в англии гнёт другое, заявляя, что эрэфия, мол, полностью верит "петрову" и "боширову"...как говорится "вы, или крестик снимите, или трусы наденьте..."
что, потянуло "на дачки", к "проклятым пиндосам" ?...
(пожалейте портянок, у них уже не только "чипы" искрят...)
wojskowy Марек Качоровски 13 октября 2018 | 11:27
Может сначала надо прекратить войну в Донабассе и Луганске, вывести войска из Крыма, Преднестровья и Южной Осетии с Абхазией. Может и в Сирии пора закончить войну. После этого 100% США перейдёт на безвизовый режим с Россией и отведёт все военные части из восточной Европы. Об этом не подумали. Так нет надо было ещё влезть в ЦАР и Ливию. И в той и другой стране идёт этническая война, остановить её невозможно, как за сотни лет никто не смог этого сделать в Афганистане, так этого и не сделать в Сирии.
zollendorf 13 октября 2018 | 11:55
wojskowy: Ну, безвизового режима у США с Россией в любом случае не будет. В США без виз не пускают резидентов даже куда более близких США нормальных стран, не то что из России, но при выполнении всех вами перечисленных шагов отношение заметно улучшилось бы.
abu_vgrobu 13 октября 2018 | 11:30
У меня такой проблемы нет, как и, уверен, у большинства жителей нашей страны. А то, что како-нибудь навязчивой вертлявой мрази не выдают пропуск в Америку мне абсолютно фиолетово.
varigor 13 октября 2018 | 11:36
Болтон едет в Москву с примирительными предложениями. Нужно окоротить русофобов в сенате и конгрессе и вполне можно договорится жить без взаимных нападок.
sam2018 13 октября 2018 | 11:42
бить ей морду надо, пока не откинется !
oleg_kievlyanin 13 октября 2018 | 12:41
//С таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов.
Россия считает визовую войну контрпродуктивной. //
Похоже посол совсем ку-ку.
//По его словам, власти Соединенных штатов ввели новые ограничения и не выдают визы тем, кто работал в посольствах России в Европе.//
"ты их в дверь, они в окно" В. Высоцкий.