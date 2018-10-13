Россия хочет прекратить «визовую войну» с Соединенными Штатами

С таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов.

Россия считает визовую войну контрпродуктивной. Именно так оценивают отказ США выдавать визы российским дипломатам, которых выслали из стран Евросоюза, сказал российский посол Анатолий Антонов. По его словам, власти Соединенных штатов ввели новые ограничения и не выдают визы тем, кто работал в посольствах России в Европе. Антонов отметил, что о готовности остановить «визовую войну» неоднократно говорил в Госдепартаменте и Белом доме.

Соединенные Штаты в начале октября обещали сократить время ожидания американской визы. Более того, министр-советник по визовым вопросам посольства США Майкл Йодер предложил России провести «дружеское соревнование» по числу выданных виз. По его мнению, обе стороны только выиграют от роста потока туристов. Американский министр пообещал что в следующем году США выдадут россиянам в 2 раза больше виз, чем Россия гражданам Соединенных штатов.

В 2017 году в ответ на высылку из США российских дипломатов Россия сократила число американских консулов в Москве. Следствием стали проблемы с получением виз.