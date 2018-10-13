Комиссия по расследованию аварии ракеты «Союз» не рассматривала возможность консервации МКС
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Роскосмос. Ранее сообщалось, что специальная подкомиссия будет разрабатывать варианты дальнейшей эксплуатации космической станции. При негативном сценарии якобы планировалась ее консервация.
Сообщения об этом появились на фоне расследования аварии космического корабля, которая случилась позавчера. Через несколько минут после старта с Байконура произошла нештатная ситуация, и российско-американскому экипажу пришлось эвакуироваться на спасательной капсуле.
Комментарии3
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piterjanis 13 октября 2018 | 11:09
о консервации станции говорят страны,которые к космосу не допущены,жаба их душит.
kottigr1 13 октября 2018 | 11:19
piterjanis: Это .. Победа !.. "Роскосмос" научился делать самые большие в мире консервы !
mahnozlukka 13 октября 2018 | 11:41
piterjanis: это не ты пиропатрон молотком забил в союзе??))