Великобритания может ввести санкции против Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста
Великобритания может ввести санкции против Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста. Джамаль Хашкаджи был известен критикой саудовских властей.
Британские власти могут запретить отдельным чиновникам из Саудовской Аравии въезд в страну и заморозить их активы на своей территории. Сейчас активно идет работа над составлением списка, пишет газета «Индепендент» со ссылкой на источники. Бывший главный редактор саудовской газеты «Аль-Ватан» Джамаль Хашогги, который критиковал власти страны, в прошлом году уехал в США и стал писать статьи для «Вашингтон Пост». У него появилась невеста, и недавно они вместе отправились в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для заключения брака. Женщину не пустили, а журналист вошел в здание дипмиссии и пропал.
Власти Турции заявили, что есть видео— и аудиозаписи, которые доказывают, что журналист был убит. «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Таймс» пишут, что его тело расчленили пилой, чтобы вынести из посольства в чемоданах.
Ранее Сенат США потребовал от Дональда Трампа ввести санкции в отношении эр-Рияда за предполагаемое убийство колумниста.
Комментарии8
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alex_melnikov Алексей Мельников 13 октября 2018 | 11:11
Только так, Тереза. Только так.
glebbalbesov 13 октября 2018 | 11:25
alex_melnikov: надеюсь это сарказм...надеюсь....
sneg1111 13 октября 2018 | 11:17
Да побоится ввести. В Бахрейне две недели расстрелов демонстрантов. И ни гугу. Там база США. И про "права человека" мы забыли.
alex_0049 13 октября 2018 | 11:22
...да для сша реакция на это дело покажет как лакмусовая бумага ху из ху......
sneg1111 13 октября 2018 | 11:20
Напоминаю либерастам. Там женщины не обладают равными правами с мужчинами. А педерастов вообще казнят. А санкции вы не введёте.
ukretotakoividskota 13 октября 2018 | 11:26
ой какие грозные, все вылетит в пшик.
ox1 13 октября 2018 | 11:35
Знаем, знаем, может, но не хочет.
nersesov 13 октября 2018 | 11:39
А союзники Великобритании тоже санкции объявчт, чтобы проявить солидарность ?