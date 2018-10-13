Великобритания может ввести санкции против Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста. Джамаль Хашкаджи был известен критикой саудовских властей.

Британские власти могут запретить отдельным чиновникам из Саудовской Аравии въезд в страну и заморозить их активы на своей территории. Сейчас активно идет работа над составлением списка, пишет газета «Индепендент» со ссылкой на источники. Бывший главный редактор саудовской газеты «Аль-Ватан» Джамаль Хашогги, который критиковал власти страны, в прошлом году уехал в США и стал писать статьи для «Вашингтон Пост». У него появилась невеста, и недавно они вместе отправились в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для заключения брака. Женщину не пустили, а журналист вошел в здание дипмиссии и пропал.

Власти Турции заявили, что есть видео— и аудиозаписи, которые доказывают, что журналист был убит. «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Таймс» пишут, что его тело расчленили пилой, чтобы вынести из посольства в чемоданах.

Ранее Сенат США потребовал от Дональда Трампа ввести санкции в отношении эр-Рияда за предполагаемое убийство колумниста.