Американская компания Теsla собирается производить крепкие спиртные напитки
Как передает телеканал СNВС, для этого она подала заявку на регистрацию товарного знака Теslaquila. Такая же заявка была подана в апреле на Ямайке. К выпуску алкогольных напитков компания еще не приступила. Однако, основатель Илон Маск уже опубликовал в Твиттере дизайн этикетки.
Впервые название Теslaquila фигурировало в первоапрельской шутке Маска.
Комментарии4
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mikluho_m 13 октября 2018 | 10:44
Вот с этого и надо было начинать...
Паяц.
ykpodupa 13 октября 2018 | 10:47
У Маска батут порвался , батарейки на машинках сели ,вот он и мечется бедный ! )
udarnik62 13 октября 2018 | 10:49
Да у нас в каждом гараже производят "крепкие спиртные напитки" даже с этикетками и акцизами , а Маск только собирается ...
Видно с ракетами и электромобилями не прокатило народ обдуривать , решил чем то реальным заниматься, что прибыль приносит.
andy66 13 октября 2018 | 11:03
после третьего стакана - ваш автомобиль становится электрическим!