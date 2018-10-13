Американская компания Теsla собирается производить крепкие спиртные напитки

Как передает телеканал СNВС, для этого она подала заявку на регистрацию товарного знака Теslaquila. Такая же заявка была подана в апреле на Ямайке. К выпуску алкогольных напитков компания еще не приступила. Однако, основатель Илон Маск уже опубликовал в Твиттере дизайн этикетки.

Впервые название Теslaquila фигурировало в первоапрельской шутке Маска.