Россия пока не вмешивается в американские промежуточные выборы в Конгресс
Россия пока не вмешивается в американские промежуточные выборы в Конгресс. Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В интервью радиостанции Salem Radio Network, он отметил, что власти Соединенных Штатов не наблюдают такой же активности Москвы, что и на президентских выборах 2016 года. Однако, по его словам, в ФБР считают, что «все может измениться нажатием клавиш».
Гораздо больше обеспокоенности у США вызывает Китай – добавил Болтон – причем не только вмешательством в единичные выборы, но и попыткой повлиять на американскую политическую дискуссию в целом.
Комментарии2
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ykpodupa 13 октября 2018 | 10:37
Да быть этого не может ! Вы там у себя под кроватью смотрели ? А за шкафом ? А Чепига на статую свободы приезжал смотреть? )))))
abu_vgrobu 13 октября 2018 | 11:03
Болтон сделал все необходимые заявления и для внутренней аудитории, и для российской. Для внутренней — что правительство США, администрация внимательно смотрят за безопасностью, обеспечивают её. А для внешней, то есть для российской, — давайте разговаривать без всех этих глупых претензий, мы готовы