Россия пока не вмешивается в американские промежуточные выборы в Конгресс. Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В интервью радиостанции Salem Radio Network, он отметил, что власти Соединенных Штатов не наблюдают такой же активности Москвы, что и на президентских выборах 2016 года. Однако, по его словам, в ФБР считают, что «все может измениться нажатием клавиш».

Гораздо больше обеспокоенности у США вызывает Китай – добавил Болтон – причем не только вмешательством в единичные выборы, но и попыткой повлиять на американскую политическую дискуссию в целом.