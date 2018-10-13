"Великобритания готовит список саудовских чиновников, в отношении которых могут ввести санкции из-за пропажи журналиста"

Великобритания готовит список саудовских чиновников, в отношении которых могут быть введены санкции из-за пропажи журналиста Джамаля Хашкаджи. По данным газеты The Independent, к представителям власти применят ограничительные меры в рамках так называемой «поправки Магнитского».

Журналист, известный критикой саудовских властей и в частности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана пропал после своего визита в консульство Саудовской Аравии в Анкаре. Турецкие власти, расследующие дело, считают, что Хашкаджи мог быть убит в диппредставительстве. Ранее Сенат США потребовал от Дональда Трампа ввести санкции в отношении Эр-Рияда за предполагаемое убийство колумниста.