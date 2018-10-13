Совбез России созвал заседание, посвященное ситуации вокруг Русской православной церкви на Украине
Совбез России созвал заседание, посвященное ситуации вокруг Русской православной церкви на Украине. Оно прошло накануне вечером после рабочего визита Владимира Путина в Белоруссию. Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков добавил, что защита православных на Украине будет осуществляться дипломатическими методами.
На этой неделе Константинопольский патриархат сделал первые шаги к предоставлению автокефалии Украине. Он снял анафему с глав двух неканонических церквей и отменил трёхсотлетний указ о передаче Киева Московскому патриархату.
Комментарии31
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kryimzdick 13 октября 2018 | 10:35
Поговорят и успокоятся. Вряд ли православные Украины захотят себе лугандонского счастья
eternity88 13 октября 2018 | 10:37
kryimzdick: вперед "православных Украины" подолами ряс Гундяю помашут сами попы - собственность-то к приходам перейдет.
kottigr1 13 октября 2018 | 10:41
eternity88: Не понятно зачем РФ лезет во внутренние дела другой суверенной страны, да ещё и в спор их "хозяйствующих субъектов"... ?
pro_hanov 13 октября 2018 | 10:48
kottigr1: Поскольку дипломатические методы не работают, то учить правильно молиться и приносить дары кому надо, будут старым проверенным способом - с помощь крестового похода. Немцам было можно в ХХ веке, а почему нам сейчас нельзя? - скажут Соловьёв с Киселёвым.
yan19 13 октября 2018 | 10:49
kottigr1: Гениально-мало того шо Россия защищает русский мир от русских и русскоязычных укрАинцев в Украине..
Так теперь еще Россия будет в Украине защищать праославных от православных? И как отличит?
Стоит вспомнить Варфоломееевскую ночь и крылатую фразу: "Убивайте всех подряд-Бог узнает своих"?
put__out 13 октября 2018 | 10:57
kryimzdick: Прикидываю... У церкви метелят Милонова и Макарова... И, и слава богу...
dvdd 13 октября 2018 | 10:36
Государство и церковь слились едином экстазеэ
encopresis 13 октября 2018 | 10:55
dvdd: В экстазе слилИсь, в агонии и сольются.
cromwel 13 октября 2018 | 10:36
А у нас разве церковь не отделена от государства? При чем тут Совбез?
polsan 13 октября 2018 | 11:00
cromwel: похоже, что уже нет! ))
abu_vgrobu 13 октября 2018 | 10:36
Каким образом защищать-то будут ? Свои озабоченности и протесты высказывать ? Такая защита, это как мертвому припарка..
kryimzdick 13 октября 2018 | 10:50
надо разбомбить буками, чтобы сидели в руинах, как даунецкие, чтобы беженцев было 70% населения, устроить религиозную войну, уподобившись исламистам, разослать православных шахидов
sensei54 13 октября 2018 | 10:38
В касках и брониках сидят.
nf5096004 13 октября 2018 | 10:40
Какое отношение имеет Совбеза России к проблемам верующих в Украине? Чем меньше Россия будет вмешиваться, тем спокойнее и быстрее решатся все возможные проблемы. Но не о защите верующих идёт речь, а о доходах РПЦ.
eduard53 13 октября 2018 | 10:40
Похоже, вновь замаячила методика вежливо-зелёных человечков.
Осталось организовать искомое насилие над тамошними фанатами рпц, или, на крайняк,
с недельку полить соловьино-кисельным теле-помётом о планах пиндосов открыть там свои церковные приходы, - и гуляй, Вова! Пока не прибежали санитары из Гааги ...
andy66 13 октября 2018 | 10:43
классическое вмешательство во внутренние дела соседнего государства!
Исключить РФ из ООН
unprejudiced 13 октября 2018 | 10:43
Полагаю имеет смысл в превентивных елях уже сейчас ввести российских миротворцев на всю территорию образования 404 (некогда Украина). Тем более есть и другие шокирующие данные агрессивных действий киевской хунты, которые просто не помещаются в сознании. Это просто супермега предательство!
Представители США и Израиля побывали на Украине, чтобы изучить характеристики зенитно-ракетных комплексов С-300. Визит прошёл без огласки в прессе. ЗРК С-300 стоят на вооружении ВСУ.
Об этом сообщил вьетнамский новостной портал Soha News. Как утверждается в сюжете, американская и израильская делегации получили описание боевых возможностей ЗРК, а также им предоставили комплексы для полевых испытаний.
kottigr1 13 октября 2018 | 10:48
unprejudiced: образования 404
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404 - это РФ под белым флагом на Олимпиаде ?
captaingeorge 13 октября 2018 | 10:43
А как быть с угнетаемыми северо-американскими индейцами? Может им тоже следует помочь? А не хотят ли наши "специалисты по безопасности" заняться проблемами экологии своих мозгов, там всё так загажено...
dustkolorado 13 октября 2018 | 10:44
Анекдот: - Фима, а чего это Вы вдруг заговорили на украинской мове? Боитесь, что придут бандеровцы и Вас убьют? - Нет, Мойша! Боюсь, что придут русские и начнут меня освобождать!
bashirov 13 октября 2018 | 10:46
Боширова и Петрова или Чепигу и Мишкина пошлите к Ворфоломею пускай скончается апоклиптическим ударом.
vladimirgornitsky 13 октября 2018 | 10:46
То есть Россия по сути угрожает организовать провокации, а затем, под предлогом "защиты православных", организовать новую агрессию против Украины.
Способ проверенный, в тех или иных вариантах 20 веке он применялся гитлеровской Германией при захвате Судет, и при нападении на Польшу через операцию "Гляйвиц", а также Советским Союзом при нападении на Финляндию с захватом Карельского перешейка, при оккупации польских территорий и Прибалтики. А в этом выеке этот способ применялся Россией при удачной аннексии Крыма и неудавшейся попытке захвата "Новороссии".
В принципе особых сомнений в том, что Россия будет продолжать агрессивные действия во всем мире, а особенно - против соседей, сомнений нет. Путину необходимо делать что-то, чтобы восстановить свой авторитет, пошатнувшийся в результате многолетнего и непрекращающегося экономического спада. Других средств, кроме возбуждения "патриотических" чувств посредством "маленьких победоносных войн" у него нет. А эти войны ничего не дают России, а могут привести лишь к ухудшению ее и без того паршивого экономического положения и к тому, что Россия еще в большей степени превратится в страну-изгоя.
zloy_sok 13 октября 2018 | 10:46
Да здравствует новый крестовый поход!
kosmicheskiy_svin 13 октября 2018 | 10:47
Кокаино-дипломатическими, туристическо-пидерастическими, православно-педофилическими - у Кремля огромный арсенал
testmeter 13 октября 2018 | 10:53
"защита православных на Украине будет осуществляться дипломатическими методами" ///
Зеленые человечки таперича будут не только "вежливыми", но и дипломатичными?
mulltipulti 13 октября 2018 | 10:53
Солцберецкие! товсь!
za_stalina 13 октября 2018 | 10:53
Америка и Израиль везли в религию. Поддержим хуситов палестинцев в борьбе с империализмом|
alena01 13 октября 2018 | 10:54
€11 000 000 000 приносят РПЦ приходы Украины...
Ну как тут не защищать...
Верующих...
Православных...
А то вдруг они перестанут быть православными...
zibex 13 октября 2018 | 10:57
Сто лет назад, 19 января 1918 г., Патриарх Тихон анафемировал чекистов, безбожников, "явных и тайных врагов Церкви". Стоит заметить, что эта Анафема по сей день не снята.
drtomsky 13 октября 2018 | 10:57
Не навоевались идиоты. Ну просто не терпится на персональную нюрнбергскую скамью сесть.
needroid 13 октября 2018 | 11:01
Защитили бы своих пенсионеров )))