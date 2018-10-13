Совбез России созвал заседание, посвященное ситуации вокруг Русской православной церкви на Украине. Оно прошло накануне вечером после рабочего визита Владимира Путина в Белоруссию. Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что защита православных на Украине будет осуществляться дипломатическими методами.

На этой неделе Константинопольский патриархат сделал первые шаги к предоставлению автокефалии Украине. Он снял анафему с глав двух неканонических церквей и отменил трёхсотлетний указ о передаче Киева Московскому патриархату.