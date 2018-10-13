Бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации. Как утверждает издание Politico, это произошло по просьбе самой Клинтон.

Дональд Трамп неоднократно критиковал бывшую главу внешнеполитического ведомства за использование на службе личной электронной почты. Американский лидер обещал посадить ее в тюрьму, однако обвинения против Клинтон так и не были выдвинуты. После того как расследование в отношении экс-кандидата в президенты было прекращено, Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми.