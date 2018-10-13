В Пентагоне расследуют утечку персональных данных сотрудников

Это произошло в результате кибератаки.

Хакеры атаковали коммерческую фирму, с которой работает Пентагон. Похищены данные нескольких тысяч сотрудников, точное число не раскрывают, передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Джозефа Буччино. По его словам, хакеры взломали базу с данными о поездках представителей министерства обороны США. Предметом их интереса стали кредитные карты сотрудников. Однако секретные данные Пентагона не затронуты и находятся в безопасности, уверяют в ведомстве.

Кибератака произошла еще несколько месяцев назад, однако стало известно о ней только 4 октября. Счетная палата США во вторник опубликовала доклад о недостаточной защите Пентагона от кибератак и предупредила, что информационная система находится под угрозой, напоминает телеканал «Дождь».

Пентагон продолжает собирать сведения о масштабах хакерской атаки.