Новую экспедицию на МКС планируют отправить 5-7 декабря
Новую экспедицию на МКС планируют отправить 5-7 декабря. Об этом РИА сказал источник в космической отрасли. До этого для проверки безопасности в ноябре будет запущен грузовой корабль «Прогресс».
Позавчерашний старт корабля «Союз» с российско-американским экипаже завершился неудачей. Через несколько минут после запуска произошла авария и космонавтам пришлось эвакуироваться на спасательной капсуле. Они остались живы. После инцидента глава NASA, присутствовавший при старте, заявил о необходимости иметь альтернативы «Союзам» для доставки на МКС
Комментарии3
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krestianin_067rus Михаил Никитин 13 октября 2018 | 10:52
Может не надо? А то вместо МКС на тот свет отправят... или пох?
udarnik62 13 октября 2018 | 10:59
Полетят Путин и Рогозин. вместо Белки и Стрелки.
teleo 13 октября 2018 | 11:06
Срочно предупредите казахстанцев.