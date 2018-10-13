Новую экспедицию на МКС планируют отправить 5-7 декабря. Об этом РИА сказал источник в космической отрасли. До этого для проверки безопасности в ноябре будет запущен грузовой корабль «Прогресс».

Позавчерашний старт корабля «Союз» с российско-американским экипаже завершился неудачей. Через несколько минут после запуска произошла авария и космонавтам пришлось эвакуироваться на спасательной капсуле. Они остались живы. После инцидента глава NASA, присутствовавший при старте, заявил о необходимости иметь альтернативы «Союзам» для доставки на МКС