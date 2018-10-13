Минпромторг, по некоторым данным, представил компаниям из «списка Белоусова» первые проекты для соинвестирования

Минпромторг, по некоторым данным, представил компаниям из так называемого «списка Белоусова» первые проекты для соинвестирования. У бизнеса предложенные варианты энтузиазма не вызвали.

Среди предложений Минпромторга представители компаний рассчитывали увидеть государственные проекты, однако основные проекты в нем оказались частными. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Так министерство предложило компаниям инвестировать в проект по модернизации выпуска нержавеющего проката на Челябинском меткомбинате «Мечела». Этот вариант, отмечает издание, вызвал у бизнеса массу вопросов. Второй проект от Минприроды по созданию региональных комплексов по переработке твердых бытовых отходов, показался компаниям не выгодным, хотя и очевидна его востребованность на фоне экологических протестов.

В так называемый «список «Белоусова» входят крупнейшие металлургические, химические и нефтехимические компании России, у которых в июле помощник президента Андрей Белоусов предложил «изъять сверхдоходы». Однако из-за возражений со стороны бизнеса было решено предложить им поучаствовать в реализации национальных проектов и инвестировать в экономику.

Как отмечает «Коммерсантъ», обсуждение проектов для соинвестирования еще продолжится.