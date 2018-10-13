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10:00, 13 октября 2018

Минпромторг, по некоторым данным, представил компаниям из «списка Белоусова» первые проекты для соинвестирования

Минпромторг, по некоторым данным, представил компаниям из так называемого «списка Белоусова» первые проекты для соинвестирования. У бизнеса предложенные варианты энтузиазма не вызвали.

Среди предложений Минпромторга представители компаний рассчитывали увидеть государственные проекты, однако основные проекты в нем оказались частными. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Так министерство предложило компаниям инвестировать в проект по модернизации выпуска нержавеющего проката на Челябинском меткомбинате «Мечела». Этот вариант, отмечает издание, вызвал у бизнеса массу вопросов. Второй проект от Минприроды по созданию региональных комплексов по переработке твердых бытовых отходов, показался компаниям не выгодным, хотя и очевидна его востребованность на фоне экологических протестов.

В так называемый «список «Белоусова» входят крупнейшие металлургические, химические и нефтехимические компании России, у которых в июле помощник президента Андрей Белоусов предложил «изъять сверхдоходы». Однако из-за возражений со стороны бизнеса было решено предложить им поучаствовать в реализации национальных проектов и инвестировать в экономику.

Как отмечает «Коммерсантъ», обсуждение проектов для соинвестирования еще продолжится.

Комментарии

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polsan 13 октября 2018 | 10:29

Те, кто нажил деньги в России, понимают хорошо, где можно деньги урвать, а где нет. Помогать добровольно кому-то построить свой частный бизнес на их деньги они вряд ли станут. Значит это противостояние?! )

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