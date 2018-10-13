Американская разведка считает, что Россия столкнулась с трудностями при создании гиперзвукового оружия

Речь идет о ракетах дальнего радиуса действия.

«Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе в атмосферу, из-за чего внутренние системы перестают работать», — сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США. Имеется в виду крылатый блок межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», который при подлете к цели должен разгоняться до такой скорости, чтобы средства ПВО его не смогли перехватить. Это одна из новейших разработок, о существовании которых в марте сообщил Владимир Путин.

В июне президент сказал, что система «Авангард» поступит в войска уже в следующем году. Но, как полагает американская разведка, Россия испытывает нехватку надежных материалов из углеродного волокна для корпуса гиперзвукового аппарата.

В России также разработаны гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для самолетов. Они еще проходят испытания.