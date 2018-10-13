Американская разведка считает, что Россия столкнулась с трудностями при создании гиперзвукового оружия
Речь идет о ракетах дальнего радиуса действия.
«Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе в атмосферу, из-за чего внутренние системы перестают работать», — сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США. Имеется в виду крылатый блок межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», который при подлете к цели должен разгоняться до такой скорости, чтобы средства ПВО его не смогли перехватить. Это одна из новейших разработок, о существовании которых в марте сообщил Владимир Путин.
В июне президент сказал, что система «Авангард» поступит в войска уже в следующем году. Но, как полагает американская разведка, Россия испытывает нехватку надежных материалов из углеродного волокна для корпуса гиперзвукового аппарата.
В России также разработаны гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для самолетов. Они еще проходят испытания.
Комментарии22
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opiatnovyi63 13 октября 2018 | 10:08
А что, отечественный батут не подходит для ускорения?
nordman_berlin 13 октября 2018 | 10:18
opiatnovyi63: другой Авангард , хоккейный, из Омска, тоже испытывает трудности.За огромные деньги построили мега-арену, которая теперь сыплется, и как бы "омский" Авангард покинул своих болельщиков и радует жителей Подмосковья. Россия и Авангард несовместимы на сегодня, арьергард было бы правильным названием
shicotus_live 13 октября 2018 | 10:23
УглеВОДОРОДНОЕ волокно??????
Чего то ржу!)))
udarnik62 13 октября 2018 | 10:33
shicotus_live:
Ржи дальше, тем более никаких проблем с углеводородным волокном нет. Очередная утка Пиндосовских пропагандонов.
г. Ульяновск
АО «АэроКомпозит»
АО «Авиастар-СП»
Сфера деятельности: Производство композитных элементов конструкций для воздушных судов. Специализация – изготовление силовых элементов конструкции крыла самолета методом вакуумной инфузии.
Текущие проекты: Участие в перспективном отечественном проекте в области гражданской авиации по созданию крыла из композиционных материалов для ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21.
hidden 13 октября 2018 | 10:53
shicotus_live: opiatnovyi63: О блин,так это не только мультики?
snamor 13 октября 2018 | 10:24
nordman_berlin: Американцев очень страшит одно название: гипер-звуковая ракета.)
mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 10:08
Пока в войска временно будут поставляться надувные "авангарды", но как только проблема с комплектующими из углеводородного волокна будет решена, армия получит настоящие ракеты.
udarnik62 13 октября 2018 | 10:17
mikhail_spb_:
Какие мелочи, да у Путина денег видимо - невидимо, он купит сколько хочешь этого волокна хоть в США хоть в Великобритании , через наших друзей, а кто не согласиться - тому Новичек в подарок.
galina6837 13 октября 2018 | 10:51
udarnik62:
Пушки вместо масла
Остальным держаться, денег нет
sam2018 13 октября 2018 | 10:11
Раша рожей не вышла делать что-то с использованием современных технологий.
hz6691 13 октября 2018 | 10:12
Союзмультфильм компенсирует отставание.
kara 13 октября 2018 | 10:16
а какже наши МС21 делают? там же крылья из углепластика
udarnik62 13 октября 2018 | 10:21
kara:
В Ульяновске на Авиазаводе выделили целое производство , выпускающее углеводородные композитные материалы для авиапромышленности.
Так что все это очередная утка пиндосов.
kara 13 октября 2018 | 10:23
udarnik62: не, они сырье закупают. сам слышал на передаче, может даже на Эхе.
snikkersnepper 13 октября 2018 | 10:23
kara:
Вроде бы пока что сам углепластик там японский. Но сейчас работают над заменой. Технологии есть, нужно просто наладить производство.
В очередном дебильном набросе, которым все утро истерит Эхонько правдивости от этого не прибавится.
Причем тут прекрасно все - и настойчивое желание ЭМ всосать любой понос от очередного "источника", и, наверняка тянущее на нобелевскую премию, такое эпохальное открытие в физике и химии, как "углеводородное волокно" (эховские уже даже не стесняются своего дегенератства).
sensei54 13 октября 2018 | 10:35
snikkersnepper: Как бы Эхо не старалось выкладывать набросы, ему ой как далеко до ваших сортирных гвардейцев, цитирующих здесь такой понос, что хоть смейся, хоть плачь.
И я ни разу не видел ваших разоблачений такой тарабарщины.
Ну это понятно, насяльник заругает.
snikkersnepper 13 октября 2018 | 10:46
sensei54:
Болеете, да?
alexey_x 13 октября 2018 | 10:31
kara: Ну он наверное все-таки не гиперзвуковой (МС21).Материалы нужны такие, чтобы они тупо не расплавились на гиперзвуке, сохраняя прочностные характеристики.
ockovtiratel 13 октября 2018 | 10:18
1944год. Третий Рейх. Чудо-оружие.
galina6837 13 октября 2018 | 10:48
гиперзвуковое оружие - самое важное в стране с рецессией и с населением уровня жизни Уганды.
Только забыли указать, его варить, или на хлеб мазать...
testmeter 13 октября 2018 | 10:58
Кривизна Земли мешает
hz6691 13 октября 2018 | 11:07
Слово "гиперзвуков-ой/-ое/-ая" очень понравилось гаранту. Теперь приходится переписывать всю техническую документацию. А сил не хватает.