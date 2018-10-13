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10:00, 13 октября 2018

Американская разведка считает, что Россия столкнулась с трудностями при создании гиперзвукового оружия

Речь идет о ракетах дальнего радиуса действия.

«Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе в атмосферу, из-за чего внутренние системы перестают работать», — сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США. Имеется в виду крылатый блок межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», который при подлете к цели должен разгоняться до такой скорости, чтобы средства ПВО его не смогли перехватить. Это одна из новейших разработок, о существовании которых в марте сообщил Владимир Путин.

В июне президент сказал, что система «Авангард» поступит в войска уже в следующем году. Но, как полагает американская разведка, Россия испытывает нехватку надежных материалов из углеродного волокна для корпуса гиперзвукового аппарата.

В России также разработаны гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для самолетов. Они еще проходят испытания.

Комментарии

22

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opiatnovyi63 13 октября 2018 | 10:08

А что, отечественный батут не подходит для ускорения?

nordman_berlin 13 октября 2018 | 10:18

opiatnovyi63: другой Авангард , хоккейный, из Омска, тоже испытывает трудности.За огромные деньги построили мега-арену, которая теперь сыплется, и как бы "омский" Авангард покинул своих болельщиков и радует жителей Подмосковья. Россия и Авангард несовместимы на сегодня, арьергард было бы правильным названием

shicotus_live 13 октября 2018 | 10:23

УглеВОДОРОДНОЕ волокно??????
Чего то ржу!)))

udarnik62 13 октября 2018 | 10:33

shicotus_live:
Ржи дальше, тем более никаких проблем с углеводородным волокном нет. Очередная утка Пиндосовских пропагандонов.

г. Ульяновск
АО «АэроКомпозит»
АО «Авиастар-СП»

Сфера деятельности: Производство композитных элементов конструкций для воздушных судов. Специализация – изготовление силовых элементов конструкции крыла самолета методом вакуумной инфузии.
Текущие проекты: Участие в перспективном отечественном проекте в области гражданской авиации по созданию крыла из композиционных материалов для ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21.

hidden 13 октября 2018 | 10:53

shicotus_live: opiatnovyi63: О блин,так это не только мультики?

snamor 13 октября 2018 | 10:24

nordman_berlin: Американцев очень страшит одно название: гипер-звуковая ракета.)

mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 10:08


Пока в войска временно будут поставляться надувные "авангарды", но как только проблема с комплектующими из углеводородного волокна будет решена, армия получит настоящие ракеты.

udarnik62 13 октября 2018 | 10:17

mikhail_spb_:
Какие мелочи, да у Путина денег видимо - невидимо, он купит сколько хочешь этого волокна хоть в США хоть в Великобритании , через наших друзей, а кто не согласиться - тому Новичек в подарок.

galina6837 13 октября 2018 | 10:51

udarnik62:
Пушки вместо масла
Остальным держаться, денег нет

sam2018 13 октября 2018 | 10:11

Раша рожей не вышла делать что-то с использованием современных технологий.

hz6691 13 октября 2018 | 10:12

Союзмультфильм компенсирует отставание.

kara 13 октября 2018 | 10:16

а какже наши МС21 делают? там же крылья из углепластика

udarnik62 13 октября 2018 | 10:21

kara:
В Ульяновске на Авиазаводе выделили целое производство , выпускающее углеводородные композитные материалы для авиапромышленности.
Так что все это очередная утка пиндосов.

kara 13 октября 2018 | 10:23

udarnik62: не, они сырье закупают. сам слышал на передаче, может даже на Эхе.

snikkersnepper 13 октября 2018 | 10:23

kara:

Вроде бы пока что сам углепластик там японский. Но сейчас работают над заменой. Технологии есть, нужно просто наладить производство.

В очередном дебильном набросе, которым все утро истерит Эхонько правдивости от этого не прибавится.

Причем тут прекрасно все - и настойчивое желание ЭМ всосать любой понос от очередного "источника", и, наверняка тянущее на нобелевскую премию, такое эпохальное открытие в физике и химии, как "углеводородное волокно" (эховские уже даже не стесняются своего дегенератства).

sensei54 13 октября 2018 | 10:35

snikkersnepper: Как бы Эхо не старалось выкладывать набросы, ему ой как далеко до ваших сортирных гвардейцев, цитирующих здесь такой понос, что хоть смейся, хоть плачь.
И я ни разу не видел ваших разоблачений такой тарабарщины.
Ну это понятно, насяльник заругает.

snikkersnepper 13 октября 2018 | 10:46

sensei54:

Болеете, да?

alexey_x 13 октября 2018 | 10:31

kara: Ну он наверное все-таки не гиперзвуковой (МС21).Материалы нужны такие, чтобы они тупо не расплавились на гиперзвуке, сохраняя прочностные характеристики.

ockovtiratel 13 октября 2018 | 10:18

1944год. Третий Рейх. Чудо-оружие.

(комментарий скрыт)

galina6837 13 октября 2018 | 10:48

гиперзвуковое оружие - самое важное в стране с рецессией и с населением уровня жизни Уганды.
Только забыли указать, его варить, или на хлеб мазать...

testmeter 13 октября 2018 | 10:58

Кривизна Земли мешает

hz6691 13 октября 2018 | 11:07

Слово "гиперзвуков-ой/-ое/-ая" очень понравилось гаранту. Теперь приходится переписывать всю техническую документацию. А сил не хватает.

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