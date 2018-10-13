Освобожденный из тюрьмы американский пастор Эндрю Брансон покинул Турцию

Он провел в заключении два года и сейчас направляется домой. Гражданина США заподозрили в связях с курдскими боевиками и сторонниками попытки госпереворота в стране в 2016 году. Вашингтон требовал его освобождения.

Из-за отказа выдать Брансона Соединенные Штаты наложили санкции на двух турецких министров и ввели пошлины на алюминий и сталь. На этом фоне обвалился курс турецкой лиры.