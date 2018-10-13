Иностранные инвестиции в российский бизнес упали до минимума с 90-х годов
Финансовые активы из-за рубежа резко сократились в третьем квартале этого года – речь о снижении на 6 миллиардов долларов. Экономисты связывают это с санкциями и деофшоризацией – пишет РБК.
Из-за ограничительных мер американские инвесторы вынуждены избавляться от акций крупных российских компаний – предлагет объяснение эксперт Высшей Школы экономики.
Комментарии20
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opiatnovyi63 13 октября 2018 | 09:37
А воровская власть утверждает, что от санкций Запада Россия крепнет из дня в день!
romashka__ 13 октября 2018 | 09:40
Путин должен уйти.
kypykyky 13 октября 2018 | 09:46
romashka__:
Путин должен уйти.
Рано ещё. Не до всех дошло.
putin_frend 13 октября 2018 | 09:57
kypykyky: поздно уже. никогда не доходило.
grazschdanin 13 октября 2018 | 09:56
romashka__: Путин должен уйти.
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Ромашка, скажите, а в конце восьмидесятых Вы не кричали лозунги типа: «Россия без советской власти!»?
nf5096004 13 октября 2018 | 10:33
grazschdanin: а что, альтернатива авторскому правлению советская власть?
fleyta6 13 октября 2018 | 09:47
opiatnovyi63: Россию уже от санкций так "крепит", что и не прос...ться!
ugas 13 октября 2018 | 10:29
opiatnovyi63: Россия-то крепнет, а вот нормальным людям с деньгами здесь каюк.
davi__koloradov 13 октября 2018 | 09:38
Иностранные инвестиции путиноидам не нужны. Еще дереванных напечатают. Инфляция не волнует, ибо иностранное слово.
lenin3 13 октября 2018 | 09:41
davi__koloradov: а зачем,правда,инвестиции?Ведь,можно все нарисовать(как те ракеты),даже еду...
mifodiy 13 октября 2018 | 09:38
Они (инвесторы) одумаются . Это же и по ним бьёт .
polsan 13 октября 2018 | 09:56
mifodiy: похоже, что они как раз и одумались, как не прискорбно об этом было узнать! Деньги любят тишину!
snikkersnepper 13 октября 2018 | 10:16
mifodiy:
При чем тут инвесторы? Какое отношение они имеют к дебильной агитке от ЭМ?
Посмотрите оригинал статьи (это первое, что нужно сделать после прочтения любой "новости" на ЭМ). 60-80% прямых инвестиций - это офшоры. Часть предприятий была выведена из офшоров в российскую юрисдикцию и поэтому их вложения перестали быть иностранными.
А уж если посмотреть тот самый документ ЦБ, становится еще прикольнее. Потому что понимаешь, за счет чего произошло это сокращение. Поскольку "сырой" приток инвестиций - это такой же фантом, как и пресловутый ВВП. Ни о чем.
ugas 13 октября 2018 | 10:31
mifodiy: Вот они и одумались. И рванули из страны с непредсказуемой траекторией развития... или, скорее - падения.
mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 09:40
И правильно!
Не нужны нам грязные деньги вражеских инвесторов, которые тянут руки к нашим национальным богатствам и хотят поработить российское народонаселение!
sergo_25_26 13 октября 2018 | 09:51
Да путину на это нас...ть. Ему бабла с головой хватает из труб с газом и нефтью.
udarnik62 13 октября 2018 | 09:53
Херня ...
У нас скоро пенсии отменят , нахер нам какие то инвестиции, у нас своих денег видимо-неведимо.
ss2020 13 октября 2018 | 10:03
а где ключи от квартир захарченко...!???)))
ss2020 13 октября 2018 | 10:05
там их просто тонны...!) всё уже...до нас и иностранных инвесторов!)
curhatuy6 13 октября 2018 | 11:06
Конечно. И кому охота огрести по кумполу от главного доллароносца? Тем более инвестиции в нас - то же, что оставить деньги на лавочке в парке:(((