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09:30, 13 октября 2018

Иностранные инвестиции в российский бизнес упали до минимума с 90-х годов

Финансовые активы из-за рубежа резко сократились в третьем квартале этого года – речь о снижении на 6 миллиардов долларов. Экономисты связывают это с санкциями и деофшоризацией – пишет РБК.

Из-за ограничительных мер американские инвесторы вынуждены избавляться от акций крупных российских компаний – предлагет объяснение эксперт Высшей Школы экономики.

Комментарии

20

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opiatnovyi63 13 октября 2018 | 09:37

А воровская власть утверждает, что от санкций Запада Россия крепнет из дня в день!

romashka__ 13 октября 2018 | 09:40

Путин должен уйти.

kypykyky 13 октября 2018 | 09:46

romashka__:
Путин должен уйти.

Рано ещё. Не до всех дошло.

putin_frend 13 октября 2018 | 09:57

kypykyky: поздно уже. никогда не доходило.

grazschdanin 13 октября 2018 | 09:56

romashka__: Путин должен уйти.
#
Ромашка, скажите, а в конце восьмидесятых Вы не кричали лозунги типа: «Россия без советской власти!»?

nf5096004 13 октября 2018 | 10:33

grazschdanin: а что, альтернатива авторскому правлению советская власть?

fleyta6 13 октября 2018 | 09:47

opiatnovyi63: Россию уже от санкций так "крепит", что и не прос...ться!

ugas 13 октября 2018 | 10:29

opiatnovyi63: Россия-то крепнет, а вот нормальным людям с деньгами здесь каюк.

davi__koloradov 13 октября 2018 | 09:38

Иностранные инвестиции путиноидам не нужны. Еще дереванных напечатают. Инфляция не волнует, ибо иностранное слово.

lenin3 13 октября 2018 | 09:41

davi__koloradov: а зачем,правда,инвестиции?Ведь,можно все нарисовать(как те ракеты),даже еду...

mifodiy 13 октября 2018 | 09:38

Они (инвесторы) одумаются . Это же и по ним бьёт .

polsan 13 октября 2018 | 09:56

mifodiy: похоже, что они как раз и одумались, как не прискорбно об этом было узнать! Деньги любят тишину!

snikkersnepper 13 октября 2018 | 10:16

mifodiy:

При чем тут инвесторы? Какое отношение они имеют к дебильной агитке от ЭМ?

Посмотрите оригинал статьи (это первое, что нужно сделать после прочтения любой "новости" на ЭМ). 60-80% прямых инвестиций - это офшоры. Часть предприятий была выведена из офшоров в российскую юрисдикцию и поэтому их вложения перестали быть иностранными.

А уж если посмотреть тот самый документ ЦБ, становится еще прикольнее. Потому что понимаешь, за счет чего произошло это сокращение. Поскольку "сырой" приток инвестиций - это такой же фантом, как и пресловутый ВВП. Ни о чем.

ugas 13 октября 2018 | 10:31

mifodiy: Вот они и одумались. И рванули из страны с непредсказуемой траекторией развития... или, скорее - падения.

mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 09:40


И правильно!
Не нужны нам грязные деньги вражеских инвесторов, которые тянут руки к нашим национальным богатствам и хотят поработить российское народонаселение!

sergo_25_26 13 октября 2018 | 09:51

Да путину на это нас...ть. Ему бабла с головой хватает из труб с газом и нефтью.

udarnik62 13 октября 2018 | 09:53

Херня ...
У нас скоро пенсии отменят , нахер нам какие то инвестиции, у нас своих денег видимо-неведимо.

ss2020 13 октября 2018 | 10:03

а где ключи от квартир захарченко...!???)))

ss2020 13 октября 2018 | 10:05

там их просто тонны...!) всё уже...до нас и иностранных инвесторов!)

(комментарий скрыт)

curhatuy6 13 октября 2018 | 11:06

Конечно. И кому охота огрести по кумполу от главного доллароносца? Тем более инвестиции в нас - то же, что оставить деньги на лавочке в парке:(((

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