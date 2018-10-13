CNBC: Россия испытывает трудности при разработке гиперзвуковой ракеты «Авангард»

Россия испытывает трудности при разработке гиперзвуковой ракеты «Авангард». Об этом сообщает телеканал CNBC, который получил данные доклада разведки США. Как утверждают военные, для изготовления оружия критически важны компоненты из углеводородного волокна. Найти источник производства этого материала в России якобы и не могут. При этом источники телеканала отмечают, что разработка «Авангарда» является для страны приоритетной, поэтому вероятно ее все же смогут завершить в срок до 2020 года.

Впервые о гиперзвуковой ракете Владимир Путин рассказал в мартовском послании Федеральному собранию. В июле Минобороны отчиталось о начале серийного производства оружия.