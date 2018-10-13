CNBC: Россия испытывает трудности при разработке гиперзвуковой ракеты «Авангард»
Россия испытывает трудности при разработке гиперзвуковой ракеты «Авангард». Об этом сообщает телеканал CNBC, который получил данные доклада разведки США. Как утверждают военные, для изготовления оружия критически важны компоненты из углеводородного волокна. Найти источник производства этого материала в России якобы и не могут. При этом источники телеканала отмечают, что разработка «Авангарда» является для страны приоритетной, поэтому вероятно ее все же смогут завершить в срок до 2020 года.
Впервые о гиперзвуковой ракете Владимир Путин рассказал в мартовском послании Федеральному собранию. В июле Минобороны отчиталось о начале серийного производства оружия.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 09:35
Какие могут быть "трудности в разработке", если ракета уже существует и нацдилер даже летал на ней?
ahotnik58 13 октября 2018 | 09:38
Какие могут быть "трудности в разработке"
вы мешаете кайфовать наркоманам
у них сегодня общенациональная перемога: на заборе написали, что агрессор почти всё :)
ну почти.
vikwlad 13 октября 2018 | 10:01
Т. е. ракета может летать с гиперзвуковой скоростью, но будет представлять из себя раскалённую болванку, в которой никакой электроники и тем более взрывчатого вещества быть не может. Такую хрень сделать несложно.
midnightblues 13 октября 2018 | 09:40
mikhail_spb_: Таки Ротшильды пакостят
не дают развернутьси
opiatnovyi63 13 октября 2018 | 09:39
Вождь , видимо, опять по крупному сел в лужу..
xuato 13 октября 2018 | 09:56
opiatnovyi63: opiatnovyi63: По моему он с нее и не вылазил.
archibald_dandy_esquire 13 октября 2018 | 09:59
opiatnovyi63: " Вождь , видимо, опять по крупному сел в лужу.. "
зато уж с ядерной ракетой с непредсказуемой траекторией полёта - это вполне осуществимо, поскольку траектория непредсказуема, то и никакие навигационные приборы не нужны - куда прилетит и где упадёт - неизвестно...
может, и в Ново-Огарёво или в Бочаров Ручей залететь - легко
savbensmb 13 октября 2018 | 09:41
Крылатая ракета летящая со скоростью двадцати скоростей звука...Со скоростью падения метеорита на Землю...
И на сколько секунд её хватит? Кто нибудь объяснит?
sergo_25_26 13 октября 2018 | 09:42
Углеродное волокно легко импортозамещается лыком. И всё. Нет проблемы.
udarnik62 13 октября 2018 | 09:48
sergo_25_26:
А что трудно сделать углеводородное волокно ?
У нас это углеводорода хоть жопой жуй, запасов хватит еще лет на 300 вывозить - не перевывозить.
uhovostro 13 октября 2018 | 09:58
sergo_25_26: Да можно вообще с батута запускать! Надёжней будет...
xuato 13 октября 2018 | 10:38
sergo_25_26: Лико это липы, а их как и тайгу вырубили под корень казнокрады. Так что проблемма так сказать остается. Бамбук, но это импорт, и Медведев не разрешит.
udarnik62 13 октября 2018 | 09:44
Впервые о гиперзвуковой ракете Владимир Путин рассказал в мартовском послании Федеральному собранию. В июле Минобороны отчиталось о начале серийного производства оружия.
-----------------------------------------
Интересно , как это приступили к СЕРИЙНОМУ производству без необходимого волокна, это все равно что продать жигуль без движка ...
Или опять фанерные образцы, как с Арматой.
Ох и дурят нашего брата.
omichka 13 октября 2018 | 09:54
udarnik62:
Приступить - не продать. Как с дольщиками - котлован показали, стало быть, приступили к стройке. Не обманули.
put__out 13 октября 2018 | 10:06
udarnik62: А надувные войска Шойгу уже расставили макеты из ПВХ вдоль западной границы...
xuato 13 октября 2018 | 09:53
Краски для мультика закончились, а ПК не тянет? Можно на параде групой физкультурников (как при Сталине) продемонстировать мощь оружия РФ!
snikkersnepper 13 октября 2018 | 09:56
Слушайте, ну то что Эхонько все утро разгоняте дебильный вброс - это понятно (удивительнее было бы, случись все наоборот).
Но четвертый раз за день рассказывать про "углеводородное волокно"...
put__out 13 октября 2018 | 10:08
snikkersnepper: Плохо поди работать в ночную смену с пятницы на субботу...
stakanoff 13 октября 2018 | 10:09
snikkersnepper: Ну не о хорошем же писать - тут Заратустра не позволяет. А плохие новости закончились.
ss2020 13 октября 2018 | 10:10
знаем мы известного "рыбака" вову пукина, он расскажет впервые федеральному собранию... рук не хватит!))
ss2020 13 октября 2018 | 10:14
вот такенная игла...!))))))) ну и волокно конечно!)
mikluho_m 13 октября 2018 | 10:11
"Углеводородное волокно"?...
ВЕНЕДИКТОВ, УВОЛЬте УЖЕ ЭТУ ДУРОЧКУ_КОРРЕКТОРШУ свою племянницу!!
Что за скотское отношение к читателям!?
nikchimzwet886 13 октября 2018 | 10:13
Углеродные, арамидные волокна, в частности полипарафенилентерефталамид, всю жизнь делали в Мытищах в институте ВНИИВ под Москвой. Обратитесь туда. Сейчас это называется ООО "Лирсот".