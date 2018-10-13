Благотворительная акция «Чья-то жизнь – уже не мелочь» стартует в России
Благотворительная акция «Чья-то жизнь – уже не мелочь» стартует в России. Фонд «Линия жизни» собирает монеты на лечение тяжелобольных детей. В Москве в эти выходные акция пройдет в саду «Эрмитаж», рассказала «Эху» координатор фонда Галина Пахомова.
В этом году акция проводится уже в 19 раз. За время ее существования удалось помочь 83 тяжелобольным детям.
Комментарии4
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udarnik62 13 октября 2018 | 09:15
Не понял ?
А где отечественная бесплатная медицина , о который постоянно трындит наш Президент ?
У нас же самая лучшая в мире медицина, не имеющая аналогов в мире !
Зачем мелочиться, собирать копейки на лечение в США и Германии , кормить забугорных врачей ?
ugiazov 13 октября 2018 | 09:18
Тратится много денег наёмным убийцам . Эти деньги и отдать на лечение детей, а не ЧВК.
midnightblues 13 октября 2018 | 09:24
Идиоты-надо посторить нормальную страну
но вам не дано
так и будете копейки собирать вместо того,чтобы протрясти жирных яхтсменов
gregor 13 октября 2018 | 09:25
Благотворительная акция «Чья-то жизнь – уже не мелочь» стартует в России
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Благотворительность в России .... это экстремизм , по мнению властей и их менталитета . А раз власть поддерживают 86 % , то и менталитета большинства. тоже .