Рекордное снижение импорта произошло в третьем квартале, говорится в обзоре Центробанка России. Эта цифра опустилась на 800 млн. долларов. Эксперты, как пишет Forbes, предупреждают, что такой показатель может сигнализировать о скором начале кризиса в экономике.

Отрицательную динамику показали машиностроение, химическая отрасль, продовольствие. Причинами ухудшения называют антироссийские санкции и введение импортных пошлин на сталь и алюминий.