Рекордное снижение импорта произошло в третьем квартале, говорится в обзоре Центробанка России
Рекордное снижение импорта произошло в третьем квартале, говорится в обзоре Центробанка России. Эта цифра опустилась на 800 млн. долларов. Эксперты, как пишет Forbes, предупреждают, что такой показатель может сигнализировать о скором начале кризиса в экономике.
Отрицательную динамику показали машиностроение, химическая отрасль, продовольствие. Причинами ухудшения называют антироссийские санкции и введение импортных пошлин на сталь и алюминий.
Комментарии10
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estamp 13 октября 2018 | 09:19
Рекордное снижение импорта произошло в третьем квартале...может сигнализировать о скором начале кризиса в экономике....Причинами ухудшения называют антироссийские санкции ...
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Я понимаю, редакция и подведомственные ей ждет не дождется когда же санкции подействуют.
Но квартальный импорт России порядка 60 млрд. Снижение на 0,8 может и рекордное, но врядли катастрофическое. Не?
kypykyky 13 октября 2018 | 09:24
estamp: на нашем производстве мы теперь устанавливаем вместо оборудования такое гуно... Зато наше, родное. И нет удивления совсем, от чего, что там упало или сгорело или утонул. Мрак.
tag188 13 октября 2018 | 09:25
estamp: Смотрят по структуре импорта.
Импорт, вообще, может даже расти. Только если в нем доля оборудования будет "ноль", а состоять он будет из лекарств и ширпотреба, то это как раз и значит катастрофу.
estamp 13 октября 2018 | 09:28
tag188: Но тебе же про структуру редакция ничего не говорит. Или не знает или там все не так плохо. Но страсти подогревает.
Да может просто выход нового айфона оказался провальным.;)
tag188 13 октября 2018 | 09:31
estamp: Редакция решила подыграть "патриотам".
Эту новость я еще вчера прочитал, в полном варианте, с указанием структуры по отраслям.
Импорт текстильной продукции и обуви вырос.
polsan 13 октября 2018 | 09:25
estamp: Я понимаю, редакция и подведомственные ей ждет не дождется когда же санкции подействуют.
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Такое может написать только тролль - враг России!
tag188 13 октября 2018 | 09:20
Зато импорт одежды и обуви вырос.
В общем, симптом из 90х, когда импорт оборудования падал (кризис промышленности) зато импорт ширпотреба рос.
Очередное "достижение" властей.
vezdehod 13 октября 2018 | 09:24
Видимо "Импортозамещение" так и не заработало.
estamp 13 октября 2018 | 09:32
vezdehod: Видимо "Импортозамещение" так и не заработало.
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Удивительно незамутненное сознание!
А может как раз заработало?
ugiazov 13 октября 2018 | 09:23
Железные шурупы уже импортируем. Гвозди пока отечественные.