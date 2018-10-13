Рейтинг Владимира Путина немного вырос в первую неделю октября, говорится в публикации ВЦИОМ. Деятельность президента одобряют уже более 64,5% россиян. Политик Дмитрий Гудков призывает не доверять данным опроса ВЦИОМ.

В свою очередь недавние опросы Левада-центра показали заметное снижение рейтинга доверия Путину. Президента, согласно исследованию, поддерживало 39 процентов россиян.