Рейтинг Владимира Путина немного вырос в первую неделю октября, говорится в публикации ВЦИОМ
Рейтинг Владимира Путина немного вырос в первую неделю октября, говорится в публикации ВЦИОМ. Деятельность президента одобряют уже более 64,5% россиян. Политик Дмитрий Гудков призывает не доверять данным опроса ВЦИОМ.
В свою очередь недавние опросы Левада-центра показали заметное снижение рейтинга доверия Путину. Президента, согласно исследованию, поддерживало 39 процентов россиян.
Комментарии12
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skull____ 13 октября 2018 | 09:07
Толку то от этих бесконечных новостей про " упал рейтинг", " поднялся рейтинг". Он уже президент до 24 года. Ничего не изменить.
kypykyky 13 октября 2018 | 09:28
skull____: Рейтинг Владимира Путина немного вырос
Сходил за рулеткой.. Вау! У меня длиннее!
prutkov100 13 октября 2018 | 09:07
....Деятельность президента одобряют уже более 64,5%....
То есть , тех из 90% которые против "пенсионной реформы" уже переобулись и одобряют ?
kypykyky 13 октября 2018 | 09:19
prutkov100: одни кроют матом, другие, кто раньше относился как то с уважением, нынче помалкивают.
uhovostro 13 октября 2018 | 09:12
А почему не 146?! Непорядочек. РукоЙводителя ВЦИОМ уволить и влепить двушечку, срочно!..
midnightblues 13 октября 2018 | 09:26
uhovostro: А вообще какое значение имеет мнение плебса,не способного ни на что?/
kochar 13 октября 2018 | 09:16
Кроме блюдолизов (5 %) и глупцов( 33%) все недовольны.То есть максимум 38%.
Где эти жополизы проводили опрос?
vezdehod 13 октября 2018 | 09:21
Видимо и у Валерия Федорова (ВЦИОМ) "Он" подрос к утру, вот у "Левада-Ценнтр" - он Опал.
mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 09:19
Российские трудящиеся, пенсионеры и подрастающее поколение благодарны нацдилеру за неустанную заботу!
Он ведёт страну и народ от одной победы к другой!
vasili19051969 13 октября 2018 | 09:23
после повышения пенсионного возраста рейтинг президента скаканул
mifodiy 13 октября 2018 | 09:25
Логично...После слов "можем так прыгнуть" .
udarnik62 13 октября 2018 | 09:32
ВЦИОМ не зря хлеб с черной икрой жрут, видать хотят ВЦИК переплюнуть в деле вылизывания ануса солнцевеликому гаранту.