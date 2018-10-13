Ингушетия получила по соглашению с Чечней более 7 тысяч га леса. Граница между двумя республиками была установлена по реке Фортанга, сказал «Эху» министр по экологии и природным ресурсам Ингушетии Магомед Бабхоев. Кроме того, добавил он, федеральный заповедник «Эрзи» останется на территории Ингушетии.

В столице республики Магасе уже две недели не прекращается акция протеста против соглашения о границе, которое подписали в конце сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. Протестующие требуют отменить действие договора, а также добиваются отставки руководства республики.