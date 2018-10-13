Ингушетия получила по соглашению с Чечней более 7 тысяч га леса
Ингушетия получила по соглашению с Чечней более 7 тысяч га леса. Граница между двумя республиками была установлена по реке Фортанга, сказал «Эху» министр по экологии и природным ресурсам Ингушетии Магомед Бабхоев. Кроме того, добавил он, федеральный заповедник «Эрзи» останется на территории Ингушетии.
В столице республики Магасе уже две недели не прекращается акция протеста против соглашения о границе, которое подписали в конце сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. Протестующие требуют отменить действие договора, а также добиваются отставки руководства республики.
Комментарии4
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raindengo 13 октября 2018 | 09:19
Заповедники конечно ништяк, свежий воздух и все такое, кроме того, нехилая нагрузка на бюджет республики, потому что заповедники это не то что приносит средства, а то что их постоянно отнимает.
А что получила Чечня?
ugiazov 13 октября 2018 | 09:21
raindengo: Чечня получит богатства недр.
ahotnik58 13 октября 2018 | 09:30
ну вот и перемога откуда не ждали
это вам не 2 списанны тральщика у США за 30 миллионов баксов купить :)
kochar 13 октября 2018 | 09:20
Не ожидали такого отпора.
Неужели нельзя было просчитать эту преступную глупость ?
Уже отставкой Евкурова это не притихнет.
Кретины.