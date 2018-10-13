CNBC: Россия столкнулась с нехваткой комплектующих для гиперзвуковой ракеты «Авангард»
Россия столкнулась с нехваткой комплектующих для гиперзвуковой ракеты «Авангард», утверждает телеканал CNBC. Москве требуются детали из углеводородного волокна. Те, которые есть сейчас, недостаточно надежные, говорится в материалах американской разведки, с которыми ознакомился телеканал.
Ранее в российском Минобороны настаивали, что предприятия уже начали серийное производство ракеты. О ее разработке президент Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию 1 марта.
Комментарии13
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meteor1908 13 октября 2018 | 09:06
Ракеты с непредсказуемой траекторией могут быть сделаны только из непредсказуемых комплектующих.
ykpodupa 13 октября 2018 | 09:11
meteor1908: Поэтому и производить их должны непредсказуемые производители ! Предложить их производство хохлам ! Они за денюжку маму продадут ,но сначала товар ,а потом деньги ! Кастрюли ну абсолютно не предсказуемые ! )))
gonduras_on_colima 13 октября 2018 | 09:25
ykpodupa: Слышь, дупа лаптеногая, ты лучше прикинь глубину юмора: на России полно углеводородов, но нет даже немного углеводородного волокна.
Кстати, удило стекломойное, совки тоже долго репу чесали, когда из Фау-2 надо было делать Р-1, а потом и Р-7, будущий Союз.
ahotnik58 13 октября 2018 | 09:34
//на России полно углеводородов, но нет даже немного углеводородного волокна. //
ну вот и перемога откуда не ждали
это вам не 2 списанны тральщика у США за 30 миллионов баксов купить :)
yan19 13 октября 2018 | 09:18
meteor1908: Парадокс-в государстве во всю торгующем углеводородами, не хватает деталек из углеводородного волокна...
Сапожник без сапог? Или-сапоги рулят?
mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 09:13
Если детали из углеводорода получаются недостаточно надёжными, то может отлить их из танковой брони?
Будет куда уж надёжнее!
vezdehod 13 октября 2018 | 09:17
Видимо китайцы ещё не освоили их массовый выпуск, а свои не создали.
zor 13 октября 2018 | 09:18
mikhail_spb_: Предлагаю создать тандэм Рогозин - Мудко для мозгового штурма проблемы.
supalov 13 октября 2018 | 09:18
То есть, ракеты таки существуют? Интересно, интересно. А кричали - "мультики, мультики!"
Вы там, робяты, промеж собой хоть разберитесь, что кричать.
ugiazov 13 октября 2018 | 09:26
supalov: Из таких ракет забор хороший получается.
lenin3 13 октября 2018 | 09:27
supalov: нет,мой друг,если не хватает комплектующих(или они ненадежны)-значит,товар не существует или это что-то совсем другое.Пример:если в сыре не хватает молока или оно заменяется чем-то другим-это уже не сыр,а сырный продукт...
yan19 13 октября 2018 | 09:28
supalov: Ракеты то существуют ...Но летают только в мультиках...
yan19 13 октября 2018 | 09:32
supalov: В России есть и Царь-пушка , и Царь-колокол...
Но не стрелющая и не звучащий..
Теперь добавилась еще одна достопримечательность-супреГиперЗвуковая- НЕЛЕТАЮЩАЯ ракета...