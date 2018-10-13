По меньшей мере восемь альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале
Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на представителя местной полиции
«Восемь человек, включая членов экспедиции из Южной Кореи, погибли на западе Непала в связи с сильным бураном», — приводит агентство его слова. Отмечается, что один человек числится пропавшим без вести.
Ранее в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию проинформировало о пропаже пяти альпинистов из Южной Кореи и четырех непальских проводников в связи с сильным штормом, обрушившимся на их лагерь в пятницу вечером
Информации о том, были ли среди погибших граждане Российской Федерации, пока не поступало, сообщает ТАСС. 7193-метровый пик Гурджа Химал находится на западе Непала.
Комментарии2
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tv_victim 13 октября 2018 | 09:19
Умный в гору не пойдет!
sneg1111 13 октября 2018 | 09:28
tv_victim: Ну ты и дурак.