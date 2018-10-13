По меньшей мере восемь альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале

Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на представителя местной полиции

«Восемь человек, включая членов экспедиции из Южной Кореи, погибли на западе Непала в связи с сильным бураном», — приводит агентство его слова. Отмечается, что один человек числится пропавшим без вести.

Ранее в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию проинформировало о пропаже пяти альпинистов из Южной Кореи и четырех непальских проводников в связи с сильным штормом, обрушившимся на их лагерь в пятницу вечером

Информации о том, были ли среди погибших граждане Российской Федерации, пока не поступало, сообщает ТАСС. 7193-метровый пик Гурджа Химал находится на западе Непала.