Жители Армянска на севере Крыма вновь жалуются на химические выбросы

По их словам, в этот раз опять причиной стал кислотонакопитель завода «Титан», пишет «Новая газета». У детей наблюдаются те же симптомы, которые были летом, когда их эвакуировали из города. В четверг, по сведениям издания, на ухудшение самочувствия начали жаловаться и жители соседних с Армянском сел, а также расположенного в 20 километрах Красноперекопска. Власти обвинили тех, кто пожаловался на ухудшение самочувствия в самопиаре и попытках дестабилизировать ситуацию.