Жители Армянска на севере Крыма вновь жалуются на химические выбросы
По их словам, в этот раз опять причиной стал кислотонакопитель завода «Титан», пишет «Новая газета». У детей наблюдаются те же симптомы, которые были летом, когда их эвакуировали из города. В четверг, по сведениям издания, на ухудшение самочувствия начали жаловаться и жители соседних с Армянском сел, а также расположенного в 20 километрах Красноперекопска. Власти обвинили тех, кто пожаловался на ухудшение самочувствия в самопиаре и попытках дестабилизировать ситуацию.
Комментарии8
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udarnik62 13 октября 2018 | 08:40
Опять жаловаться, провокаторы какие то , почему то хохлам не жаловались, а как стали дАрАгими рАссиянами так сразу моду взяли - Путину письма писать.
nf5096004 13 октября 2018 | 08:56
udarnik62: а при украинцах не воняло.
efilika 13 октября 2018 | 09:11
udarnik62: после высказываний о чистильщиках, ряда событий и принятых законов... может это программа такая, по ликвидации населения...ну, излишнего и ненужного...
Прошу прощения, но с теми, кто нами манипулирует, можно ожидать всего, чего угодно.
opiatnovyi63 13 октября 2018 | 08:40
Почему блогер Горный молчит?
taglit 13 октября 2018 | 08:41
а чё? камни с неба бывают и в таком виде! - в газообразном и сапогообразном от оккупационных властей!
jossdiim 13 октября 2018 | 08:43
думали, что в рай попали, поменяв паспорта?
sasass 13 октября 2018 | 08:52
Крым постепенно превращается в "Химическую здравницу " ....
tag188 13 октября 2018 | 09:02
Они должны не жаловаться, а говорить: "Дым Отечества нам сладок и приятен!"
И вообще, самых активных жаловальщиков надо проверить на предмет экстремизма и отправить в Норильск, там им вонять не будет...