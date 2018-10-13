Российская сторона хотела бы прекратить визовую войну с США, сказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов
По его словам, такое противостояние является контрпродуктивным. Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения на выдачу виз тем лицам, которые работали в российских посольствах в европейских странах, обратил внимание Антонов. Вашингтон, заметил глава дипмиссии, предупредил, что не будет выдавать визы тем, кто был выслан из этих государств. Россия, добавил посол, также каждые две недели направляет властям США ноту с требованием разрешить сотрудникам посольства посетить заблокированную дипломатическую собственность Москвы в США. Блокировка связана с санкциями по делу о вмешательстве в президентские выборы.
Комментарии12
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proswen 13 октября 2018 | 08:39
В мордоре переполох - личинок и нал пора вывозить бгг
midnightblues 13 октября 2018 | 08:55
proswen: Полная паника
Не пущают к самому главному
Да и кого?/ Элиту!!!! Быдлокомиссарскую популяцию. Это удар
ura_123 13 октября 2018 | 08:41
Во те раз! Самодостаточная рассеюшка собралась в бездуховный пендостан за углеводородным волокном для прожектов фюрера? )))
vladimir1967 13 октября 2018 | 08:44
Посмотрите в зеркало, а потом пеняйте на других.
tonight 13 октября 2018 | 08:45
Зачем им посещать заблокированную дипмиссию? Что он там будут делать? дипмиссию то закрыли, кабинеты опечатали документы вывезли.
opiatnovyi63 13 октября 2018 | 08:46
Натворили дел, а теперь из себя пытаются сделать безвинных ягнят! Видимо, лицемерию нашей воровской власти нет предела!
vilingrad 13 октября 2018 | 08:50
Прищемили яйки высокому российскому послу... заныл. Это не держава- это бордель в потемкинской деревне:)
hangman19 13 октября 2018 | 08:54
о какой войне идет речь, с той стороны визы не нужны никому, только отсюда за ними очереди.
sasass 13 октября 2018 | 08:59
Запрет подорвал контрабанду новых космических и военных технологии из Пиндосстана...и теперь в России все застопорилось - беда наступила нешуточная ...
kochar 13 октября 2018 | 09:02
Нечего там им делать.
И здесь медицина на уровне и образование и частная собственность оберегается.
Прищемили яйца евнухам и теперь рады и голубыми записаться,чтобы только сгинуть отсюда.
Противно.
tonight 13 октября 2018 | 09:34
kochar: Конечно им там нечего делать. Они должны в раше жить и забыть о какой то собственности, они же патриоты
ugiazov 13 октября 2018 | 09:30
Такие детские поводы выдумывают, лишь бы на запад пролезть.