Учения НАТО в Норвегии не носят провокационного характера в отношении России, заверил генсек альянса Йенс Столтенберг
По его словам, маневры Trident Juncture 2018, которые стартуют в конце месяца, открыты и предсказуемы. В интервью Норвежскому телеграфному бюро Столтенберг заметил, что у всех стран есть право тренировать свои вооруженные силы. Если НАТО хочет предотвратить возможные нападения на своих членов, то организация должна показать свою мощь, объяснил генсек альянса появление у берегов Норвегии американского авианосца «Гарри Трумэн». Авианосная группа США прибыла в Норвегию впервые за почти 30 лет. Всего в маневрах примут участие порядка 50 тысяч человек из 31 страны.
Комментарии5
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skull____ 13 октября 2018 | 08:59
Да что ты говоришь? Помнится Псаки слюнями брызгала, когда " российские военные прлводили учения вблизи границ Украины" возле Астрахани))))
igorkot____1 13 октября 2018 | 09:07
skull____: Ага проводили, перед этим предварительно отяпав Крым и создав Лугандонию. Вообщем то "мирные зелёные человечки".))))))
skull____ 13 октября 2018 | 09:11
igorkot____1: Нельзя оттяпать то, что само не хочет быть оттяпаным.
А вам посоветовал бы не читать вранье с пропагандонских укрресурсов, а съездить в Крым и пообщаться с жителями.
sasass 13 октября 2018 | 09:06
Польза от учений бывает , когда мозги напичканы с новыми информационными технологиями и тогда Буки и С- 200 стреляют правильно...)))
benin_papa__ 13 октября 2018 | 09:16
У РФ вообще все события в мире в последнее время по графе «провокация» проводятся.
А которые туда не попали, те идут по графе «информационный вброс».
Под общим заголовком «кругом враги, или нас не любят».
А все гораздо проще.
По Сеньке и шапка.
Кого- то зовут в Норвегию.
А иных только в Сирию.