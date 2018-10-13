Великобритания может ввести санкции против Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашогги
МИД страны готовит список представителей силовых структур и должностных лиц в Эр-Рияде, пишет The Independent. Источник издания в околоправительственных кругах считает, что для этого могут применить т.н. «поправку Магнитского», которую не так давно принял парламент. Джамаль Хашогги, известный критическими высказываниями в адрес саудовских властей, пропал после того, как вошел в генконсульство своей страны в Стамбуле. Турецкие власти говорят, что располагают доказательствами, что он был убит в здании. В Эр–Рияде эти обвинения отвергают.
Комментарии5
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glebbalbesov 13 октября 2018 | 08:50
Дадада... Это вам не на терил из РФ наезжать. Ответка будет такая, что 100 раз пожалеете....
neyexo 13 октября 2018 | 08:56
glebbalbesov:
там с ответкой будет проще. Во всем виноват слишком молодой сын монарха, который фактически управляет страной. Папе придется менять наследника, ума у него хватит. Как - увидим.
neyexo 13 октября 2018 | 08:53
В общем, недоработка саудовских органов.
У Хашогги был айвоч, который оставался на нем.
А у ее невесты остался его айфон.
Сотовые в консульство не разрешали, но они наверно не знали о существовании айвочей
skull____ 13 октября 2018 | 09:02
Ну а что? Главным партнёрам США-демократической СА все можно)))
penderezky 13 октября 2018 | 09:06
Не все в порядке в датском королевстве. Или когда в товарищах согласья нет.