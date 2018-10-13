На Воробьевых горах в Москве сегодня пройдет осенний мотофестиваль

Из-за этого будет перекрыт ряд столичных улиц. Фестиваль двух— и трехколесных транспортных средств приурочен к закрытию мотосезона. На смотровой площадке неподалеку от МГУ пройдет тематическая выставка, а после 11 часов утра с проспекта Академика Сахарова стартует парадная колонна. Ожидается, что в нем примут участие около двух тысяч мотолюбителей. Они проедут путь до Воробьевых гор и на время их движения ряд столичных улиц будет перекрыт. Ограничения помимо самого проспекта и Воробьевых гор затронут Большую Садовую, Садово-Спасскую, Садово-Кудринскую и Садово-Сухаревскую улицы, а также Зубовский бульвар, Комсомольский и Университетский проспекты. Открывать движение будут поэтапно, по мере прохождения колонны. По окончании парада перед гостями выступят мотоспортсмены, фестиваль завершиться в 19 часов. По планам мэрии, осенний мотопарад, приуроченный к окончанию сезона, может стать традиционным.