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08:06, 13 октября 2018

Фигурант так называемого дела «Нового величия» Вячеслав Крюков приостановил голодовку

Подробности «Эху Москвы» рассказал правозащитник, член ОНК Евгений Еникеев. Вячеслава Крюкова госпитализировали два дня назад после почти месяца голодовки. Врачи предупредили, что он весит 50 килограммов, Наблюдаются изменения во всех внутренних органах. Крюков начал акцию протеста после того, как суд в очередной раз продлил ему арест. Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Адвокаты обвиняемых обращают внимание, что обвинения строится на показаниях сотрудника ФСБ, который входил в организацию.

Комментарии

1

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sasass 13 октября 2018 | 08:33

Голодовка узников полезна для тюремщиков - на этом они получают большую экономию с добавлением множество нулей в своих отчетах...)))

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