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08:02, 13 октября 2018

Совет безопасности России обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине

Заседание прошло накануне вечером после рабочего визита президента Владимира Путина в Белоруссию, рассказали в Кремле. Если на территории Украины будут совершено насилие против православных верующих, Москва готов их защищать, сказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что защита православных на территории Украины будет осуществляться исключительно политико-дипломатическими методами.
Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. А еще отменил действие томоса 1686 года о  передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского. Таким образом, сделав первый шаг к автокефалии православной церкви на Украине. Московский патриархат настаивает, что это решение ведет к расколу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне назвал действия Константинопольского патриарха Варфоломея провокацией, которую поддерживают США.

Комментарии

20

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vik_tor 13 октября 2018 | 08:09

Анафему объявят или от церкви отлу... отключат!!!!

opiatnovyi63 13 октября 2018 | 08:27

vik_tor: РПЦ промолчала , когда Россия аннексировала и оккупировала Крым, РПЦ безмолствует по поводу участия российских военных и разных путэнских засланцев в военных действиях на территории Украины, так что же хотела верхушка РПЦ -чтобы Украина и украинский народ терпели и дальше присутствие на своей территории попов из враждебного государства?

opiatnovyi63 13 октября 2018 | 08:10

Когда кричали , что КРЫМНАШ, не думали о последствиях оккупации чужой территории?

region62 13 октября 2018 | 08:28

opiatnovyi63: Крым-Россия,а про всяких сектантов филек и ваафлей константинопольских мне просто плевать.

ivar1964 13 октября 2018 | 08:36

region62: Так им тоже плевать. И на Вас, и на Россию.

ura_123 13 октября 2018 | 08:46

region62: Как думаешь,кто нибудь кроме патрика с монголом подозревает о твоём существовании? )))

vikwlad 13 октября 2018 | 09:09

ura_123:
Не исключено, что под этим погонялом патрик пишет или монгол. В пригожинской конторе это просто сделать - у каждой портянки, наверняка, есть доступ ко всем портяночным аккаунтам. Они сами себе и лайки ставят под другими погонялами.

(комментарий скрыт)

kalimator 13 октября 2018 | 08:15

"защита" русскоязычных на востоке Украины уже стоила более 10000 жизней.

ansata 13 октября 2018 | 08:18

Ну что, Владимир Владимирович, как поураганили ?

stopkran1969 13 октября 2018 | 08:21

Украине не собрать ли совбез ООН по поводу откровенных угроз как со стороны РПЦ МП так и рукойводства РФ (двух террористических организаций, пока не запрещённых ООН)

snagging 13 октября 2018 | 08:23

Оказывается тяжело в современном мире вот так взять и отобрать чужую территорию. Включаются процессы развала и с каждым годом идёт движение к глобальному краху.

zor 13 октября 2018 | 09:06

snagging: В.В.Путин открыл заседание:
- Господа, мы просрали УПЦ .К нам подкрался пи..ц.Незаметно.
-Как пи...ц?!

Немая сцена.

lager23 13 октября 2018 | 08:28

"Крымнаш" дорого обходится, проще было скупить весь полуостров в 2014 году, чем украсть и заплатить втрое, потеряв репутацию страны, став нерукопожатным на весь мир, принеся в жертву жизни тысяч невиновных людей.

Господь в 2014 году лишил Пыню разума навсегда ...

dzhuzeppe 13 октября 2018 | 08:33

Интересная ситуация развивается. Так доиграются и до того, что РПЦ окажется в разряде неканонических церквей. Но зато Крым наш!

zibex 13 октября 2018 | 08:57

dzhuzeppe: Банда РПЦ МП еще не показала свой Томос

(комментарий скрыт)

dzhuzeppe 13 октября 2018 | 08:36

Угрожать Константинопольскому патриарху и Вселенскому православному синоду -- это надо набраться наглости.
Насчет что США поддерживают, конечно, поддерживают, а почему они не могут поддерживать Константинопольского патриарха?

sasass 13 октября 2018 | 08:37

На этот раз крестовый десант на Киев возможным стал...

ura_123 13 октября 2018 | 08:44

Це хлопчики,перечитайте конституцию где чёрным по белому написано что церковь отделена от государства,а во вторых,не лезьте в чужую страну,там уж как нибудь без вас разберутся.

ly4_sveta 13 октября 2018 | 08:44

Православные чекистские мракобесы, которые рушили
церкви, уничтожали соборы, закрывали храмы, превращая
их в склады, клубы; которые перерезали, изнасиловали,
выслали, поубивали миллионы священников, монахинь и
прочих служителей культа; которые запрещали не только
коммунистам, но и простым людям посещать церкви, крестить
детей, и пользоваться прочими «услугами» православия,
исключая из партии и наказывая прочими методами, теперь
сменили ориентацию? Перекрасились? И думают, что в Украине
будет твориться то же самое, что они устраивали в прежние
года?
И кто все это начал? Опять же они - чекистские подонки, которые
захватили украинские земли и развязали там войну. И тогда, так
называемый, совет безопасности Путин собирал совсем по другому
поводу, не думая об убийствах, о лишениях, о кровопролитии, о
нарушении жизненного быта миллионов людей. А что сделала РПЦ?
Она восстала против? Нет она его поддержала. Вот и получайте, не
нужны вы никому, вы - враги, устроившие как и раньше смертоубийство
«братского» народа.
А самое интересное, что народ молчит, он «за», а российское руководство
нагнетает и нагнетает, влезает и запугивает, у нас, что церковь не отделена
от гос-ва, что этот чекистский отморозок собирает всякие светские сборища
по поводу православия? Всех натравливает и стравливает, но сам пока
молчит, ему, наверное, холуи ещё речь не придумали про разных «подонков»,
«предателей» и прочих « мерзавцах», окопавшихся в Украине?))) И как это он
не разразился до сих пор своим словесным поносом?

zibex 13 октября 2018 | 08:53

У чекистской хунты истерика

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