Старт очередной экспедиции на Международную космическую станцию предварительно запланирован на начало декабря
Но еще до этого, в ноябре, запустят грузовой корабль «Прогресс». Это сделают для проверки безопасности, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Он добавил, что рассматривается вариант консервации МКС. Пока же, по словам источника «Интерфакса», из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в России прекращены работы по подготовке ближайших запланированных запусков ракет этого типа. Текущий экипаж МКС, заметил источник РИА, сможет вернуться на землю до конца года.
Комментарии4
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ser_gey_love_row 13 октября 2018 | 08:19
Неисправимые оптимисты никак не поймут, что если в будущее двигаться путем возврата в прошлое, то скоро уже ничего не только летать, но и ездить не будет.
peresvet73 13 октября 2018 | 08:25
Рогозин запустит грузовой корабль "Прогресс"
sasass 13 октября 2018 | 08:48
Название ракеты "Союз -ФГ" странное - звучит , как фига...
vilingrad 13 октября 2018 | 08:52
«Ну шо, покойнички, полетаем на русской ракетке?»