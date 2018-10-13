Под угрозой срыва оказался крупный экономический форум в Саудовской Аравии, который еще называют «Давос в пустыне»

После исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, которого, по некоторым данным, убили по указанию саудовских властей, многие приглашенные на форум главы крупных компаний и инвесторы отказались от участия, пишет «КоммерсантЪ». Власти Турции говорят, что располагают аудио— и видеодоказательствами того, что Хашогги был убит в сауждовском генконсульстве в Стамбуле. Телеканал CNN, газета The New York Times и агентство Bloomberg отказались от партнерства с организаторами форума. Сами организаторы пока говорят, что отсутствие ряда спикеров на конференции в Эр-Рияде не отменит ее.