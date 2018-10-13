Северная Корея пока не демонтировала ни одну из своих ядерных боеголовок, отметил посол России в США Анатолий Антонов
По его словам, такая ситуация беспокоит Москву. В этом направлении российская сторона готова помочь США. По итогам первого в истории саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре удалось договориться о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды. Пхеньян прекратил ракетные и ядерные испытания, вернул в США трех задержанных граждан этой страны, а также передал первую партию останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. Вашингтон при этом сохраняет санкционный режим в отношении Пхеньяна.
Комментарии1
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perestarok 13 октября 2018 | 07:51
"Северная Корея пока не демонтировала ни одну из своих ядерных боеголовок, отметил посол России в США Анатолий Антонов"
А как демонтируют, так их США разбомбят. Ирак ликвидировал своё ОМП и его разбомбили. Ливия тоже. Потом была Сирия. Они Сирию не бомбили, пока там было химическое оружие. Они же не идиоты и прекрасно понимают, что попади они в склад ХО, то такое облако ОВ пойдёт, что не только в Сирии, но и в других странах сотни тысяч жертв могут быть. А потом бомбили твёрдо уверенные, что ХО в Сирии нет.