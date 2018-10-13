"Северная Корея пока не демонтировала ни одну из своих ядерных боеголовок, отметил посол России в США Анатолий Антонов"

По его словам, такая ситуация беспокоит Москву. В этом направлении российская сторона готова помочь США. По итогам первого в истории саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре удалось договориться о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды. Пхеньян прекратил ракетные и ядерные испытания, вернул в США трех задержанных граждан этой страны, а также передал первую партию останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. Вашингтон при этом сохраняет санкционный режим в отношении Пхеньяна.