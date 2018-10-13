Совет безопасности России обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине
Заседание прошло накануне вечером после рабочего визита президента Владимира Путина в Белоруссию, рассказали в Кремле. Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. А еще отменил действие томоса 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского. Таким образом, сделав первый шаг к автокефалии православной церкви на Украине. Московский патриархат настаивает, что это решение ведет к расколу.
Комментарии9
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zibex 13 октября 2018 | 07:37
Точно ли на России церковь отделена от государства?
А вообще заметно, что предоставление автокнфалии Украинской церкви вызвало у чекистской хунты истерику.
astet 13 октября 2018 | 07:54
zibex: и что постановил Совет безопасности?
РПЦ под угрозой?
Уменьшатся денежные потоки РПЦ
на дворцы и золотые кресты слугам господа бога?
piter_ug 13 октября 2018 | 07:39
Это не раскол.
Это размежевание.
arye_11 13 октября 2018 | 07:40
Московский патриархат настаивает, что это решение ведет к расколу.
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Вовочка, ау...!
Кирюшка, ау...!
Когда в 2014 затевали свою авантюру, на такой результат в 2018 точно не надеялись.
А он пришел, без всякого вашего хотения или нехотения.
И это еще только цветочки.
Ягодки, в виде полной изоляции России по варианту Северной Кореи, придут позже
xuato 13 октября 2018 | 07:46
А что хотел Путин, развязавши войну, укравши и оккупировав територии, что ему и его церковному подразделению ФСБ будет усиленный паек в Украине? Для того и существуют руководители, что бы думать головой, а не сидалищными мязами. Кругом все множится на нуль.
akustik57 13 октября 2018 | 07:52
Удивительные негодяи и идиоты !
tchizik 13 октября 2018 | 07:53
И шо ? Путин введи!!!!
zztop1960 13 октября 2018 | 07:54
Разорвав отношения с Константинополем , РПЦ должна отказаться от православного христианства , ведь это они крестили Русь и от кириллицы , которую для славян придумали в Константинополе , и церковнославянский язык
opiatnovyi63 13 октября 2018 | 07:55
Какое дело воровской власти РФ до церковных дел в Украине? Не было бы крымской авантюры и вторжения путэнских засланцев в Донецкую и Луганскую области , не было бы никакого раскола и анафемы..