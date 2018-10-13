Совет безопасности России обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине

Заседание прошло накануне вечером после рабочего визита президента Владимира Путина в Белоруссию, рассказали в Кремле. Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. А еще отменил действие томоса 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского. Таким образом, сделав первый шаг к автокефалии православной церкви на Украине. Московский патриархат настаивает, что это решение ведет к расколу.