Панихиду по 11 жертвам аварии с участием самосвала и микроавтобуса на трассе М-7 «Волга» отслужат в храмах Чувашии

Страшное ДТП произошло в четверг. Служба по погибшим пройдет в 9:30 в соборе Святого князя Владимира в Новочебоксарске Чувашской республики. Накануне в республике был объявлен траур — приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия, возлагали цветы к монументу князя Владимира, ставили об упокоении о здравии. Шестеро пострадавших все еще остаются в больницах. Вечером в четверг на 647-м км трассы М-7 столкнулись самосвал и микроавтобус. На нем 19 человек из города Канаша направлялись в Москву, ехали на работу, везли нехитрый скарб. Столкновение было лобовым. Водитель самосвала Mercedes выехал на полосу встречного движения, по которой двигался микроавтобус Fiat. Он был трезв, но от дачи показаний отказался. Следственным управлением МВД по Чувашской республике были возбуждены два уголовных дела. Водитель грузового автомобиля арестован сроком на два месяца. Расследование причин аварии продолжается. Власти ранее обещали оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.