Вкладчики лопнувших банков выйдут сегодня на митинг в Казани

Акция согласована с властями. Вернуть их деньги вкладчики требуют с апреля прошлого года, когда обанкротился «Татфондбанк» — второй по величине в Татарстане. За месяц до этого у него отозвали лицензию. По данным ЦБ, дыра в банке оценивалась в 97 миллиардов рублей, а оказалось, что на погашение обязательств банка не хватает почти 120-ти миллиардов. Отрицательный капитал второго банкрота, «Интехбанка», составил 15 миллиардов рублей. Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам «Татфондбанка» 55 миллиардов рублей компенсации, но максимальная сумма возмещения — это миллион 400 тысяч рублей. Если денег на счету было больше, то средства сверх лимита через АСВ не вернуть. По данным следствия, «Татфондбанк» лопнул, в том числе и потому что его ограбило собственное руководство. Бывший глава кредитной организации Роберт Мусин, который ранее был министром финансов Татарстана, почти весь прошлый год провел в СИЗО, потом его перевели под домашний арест. Акция пройдет в парке Петрова и согласована на 500 человек.