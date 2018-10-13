Бывший глава РЖД Владимир Якунин пригрозил судебным иском «Новой газете»

Это связано со статьей об убитом следователе МВД Евгении Шишкиной, в которой Якунин упоминался. В самой газете претензии считают необоснованными, — сказала «Эху Москвы» официальный представитель «Новой» Надежда Прусенкова. По её словам, никто из РЖД с ними не связывался.