Бывший глава РЖД Владимир Якунин пригрозил судебным иском «Новой газете»
Это связано со статьей об убитом следователе МВД Евгении Шишкиной, в которой Якунин упоминался. В самой газете претензии считают необоснованными, — сказала «Эху Москвы» официальный представитель «Новой» Надежда Прусенкова. По её словам, никто из РЖД с ними не связывался.
Комментарии8
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timbuktu 13 октября 2018 | 07:08
а што якунин делает в не православной стране?
astet 13 октября 2018 | 07:15
timbuktu: бывший глава РЖД Якунин
пригрозил новым шубохранилищем?
ramen 13 октября 2018 | 07:18
"А кто он такой? Бывший такой-то, бывший такой-то.." (В.В.Путин о Березовском)
opiatnovyi63 13 октября 2018 | 07:24
Даже бывшие члены кооперативы Озеро имеют вес в нынешней России!
sbk 13 октября 2018 | 07:41
Из шубохранилища опять тявканье?
ss2020 13 октября 2018 | 07:46
походу все эти вовы с одного конвейера питерской помойки!)))
ss2020 13 октября 2018 | 07:49
были же анекдоты про вовочку... и соответственно вовочки не отстают...!)) есть что-то комическое в этом имени!)
balya 13 октября 2018 | 07:50
То-то Андрюшенька Якунин так резко купил себе гражданство Великобритании, а папенька Якунин приобрёл визу в Германию. Всё-таки, наверное, боятся. Чует кошка чьё мясо съела.