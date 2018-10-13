Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам, пожаловался посол в Лондоне Александр Яковенко

Из-за этого в дипмиссии испытывают трудности с персоналом. Работа посольства затруднена, сейчас здесь осталось с десяток человек, добавил Яковенко. Лондон выслал 23 российских дипломата после покушения в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Британские власти обвиняют в этом российскую военную разведку, Москва обвинения отвергает. Более того, российская сторона полностью доверяет сказанному двумя фигурантами «дела Скрипалей», которых ранее представили как Александр Петров и Руслан Боширов, подчеркнул Яковенко. По данным международной расследовательской группы Bellincat и издания The Insider, настоящие имена двух сотрудников военной разведки, которых обвиняют в покушении на Скрипаля и его дочь – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.