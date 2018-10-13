Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам, пожаловался посол в Лондоне Александр Яковенко
Из-за этого в дипмиссии испытывают трудности с персоналом. Работа посольства затруднена, сейчас здесь осталось с десяток человек, добавил Яковенко. Лондон выслал 23 российских дипломата после покушения в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Британские власти обвиняют в этом российскую военную разведку, Москва обвинения отвергает. Более того, российская сторона полностью доверяет сказанному двумя фигурантами «дела Скрипалей», которых ранее представили как Александр Петров и Руслан Боширов, подчеркнул Яковенко. По данным международной расследовательской группы Bellincat и издания The Insider, настоящие имена двух сотрудников военной разведки, которых обвиняют в покушении на Скрипаля и его дочь – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
Комментарии6
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ihor_syvoryj 13 октября 2018 | 07:26
Таперича британские шпили сиротливо торчат без ценителей-любителей!
ivan14 13 октября 2018 | 07:28
У нас только медалисты СВР могут ездить в Великобританию в награду.
geovit 13 октября 2018 | 07:29
Неужели не осталось настоящих дипломатов? А гопникам и убийцам с визами бывает трудно. И это хорошо.
piter_ug 13 октября 2018 | 07:33
//отказывается выдавать визы российским дипломатам//
Так вы же им наверняка подсовываете засвеченных, но публично не названных шпиенов.
stasew 13 октября 2018 | 07:40
Нефиг жаловаться-репутация.Клим Чугункин-стаж........Лишняя хромосома в помощь.....
ss2020 13 октября 2018 | 07:41
пожаловался посол в Лондоне... может дорогу на красный свет перешли...!???)))