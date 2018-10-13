Россия столкнулась с нехваткой комплектующих для гиперзвуковой ракеты «Авангард»
Это утверждает телеканал CNBC. Москве требуются детали из углеводородного волокна. Те, которые есть сейчас, недостаточно надежные, говорится в материалах американской разведки, с которыми ознакомился телеканал. Ранее в российском Минобороны настаивали, что предприятия уже начали серийное производство ракеты. О ее разработке президент Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию 1 марта.
Комментарии11
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rash 13 октября 2018 | 06:58
Жалко что из мультика нельзя вынуть и отправить на завод.
joseph_gebbels 13 октября 2018 | 07:05
Какого какого волокна? Веник, ну найми же ты нормальных сотрудников. Ну ведь превратил Эхо реально в помойку.
ura_123 13 октября 2018 | 07:19
joseph_gebbels: ”Москве требуются детали из углеводородного волокна.” Вот,специально для тебя кусочек новости перекопипастил! А дальше,заходишь в яндекс и ищеш-углеродное волокно и будет тебе Щастье)))
ramen 13 октября 2018 | 07:08
Как верно сказал Александр Глебыч: "Ни одна освященная ракета не взлетит выше колокольни"
Так что крестиков, свечек и иконок побольше вместо микропроцессоров и углепластика, авось и долетит хотя бы до маковки...
buzukin1905 13 октября 2018 | 07:13
"...Москве требуются детали из углеводородного волокна. Те, которые есть сейчас, недостаточно надежные..."
Шо - в трубу не помещаются и рвутся? Та нет, гнутся :( Опять наноЧубайс виноват!
Однако! Как сцут ребятишки, как переживают за Россию!
ura_123 13 октября 2018 | 07:21
buzukin1905: Приблизительно так как вы переживаете за чужую для вас Украину.
Да,кстати,а с чего бы им сцать* ежели вы за что не возьмётесь,ничего у вас не получается?
ura_123 13 октября 2018 | 07:16
Ну а чё,вон ведь серийное производство Арматы! Целых три штуки сделали,потом правда,фанера закончилась))))
Ай да фюрер,ай да сказочник!
j_partizan 13 октября 2018 | 07:22
Оно и не удивительно. Производство наладить - это не законы писать и не деньги считать.
maverick60089 13 октября 2018 | 07:24
Пусть закупят у американцев. В совке всегда все в дефиците кроме идиотов.
ss2020 13 октября 2018 | 07:33
пукинсая СЕРОСТЬ -она безгранична...она растёт и размножается!)))
rico777 13 октября 2018 | 07:37
Оперативные данные американской разведки - только Эхо имеет к ним прямой доступ!)))