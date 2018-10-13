Два склада на площади 2,5 тыс. кв. м горят в Краснодаре, пострадавших нет

Два склада загорелись в субботу в Краснодаре, общая площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС. «Сегодня в 00:29 на пульт «01» Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании складского помещения по адресу: г. Краснодар, хутор Ленина (...) Пожару присвоен высокий ранг (...) По состоянию на 01:50 происходит горение одного склада по всей площади и частичное загорание второго склада на общей площади 2500 кв. м», — говорится в сообщении. Информация о происшествии уточняется.