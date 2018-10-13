Иностранные инвестиции в российский бизнес сократились в третьем квартале на $6 млрд
Экономисты называют падение рекордным, пишет РБК. Согласно данным Центробанка, с которыми ознакомилось издания, такого квартального сокращения прямых иностранных инвестиций не происходило почти четверть века. Эксперты объясняют ситуацию тем, что из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов целого ряда российских компаний.
Комментарии2
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opiatnovyi63 13 октября 2018 | 07:00
А родная воровская власть всё время утверждает, что санкции Запада для России в целом просто благодать!
ze_danil 13 октября 2018 | 07:05
эти "иностранные инвестиции" на 95% делаются гражданами России через свои офшоры
то есть по сути эти 6 мильярдов тупо убежали из страны