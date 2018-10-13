Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам, пожаловался посол в Лондоне Александр Яковенко
Из-за этого в дипмиссии пока не могут заполнить места тех сотрудников, которых ранее выслали британские власти. Работа посольства затруднена, сейчас здесь осталось с десяток человек, добавил Яковенко. Лондон выслал 23 российских дипломата после покушения в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Британские власти обвиняют в этом российскую военную разведку, Москва обвинения отвергает.
Комментарии4
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rash 13 октября 2018 | 06:41
Странно! Мы такие белые и пушистые, и дипломатические паспорта выдаём только дипломатам, а нас обижают.
dyme179 13 октября 2018 | 06:54
Это значит, что уже всех в лицо знают.
hihi2raza 13 октября 2018 | 06:54
Это не дипломаты, а кегебешные твари.
blindpew_33 13 октября 2018 | 07:01
А не пробовали отправлять туда дипломатов?
Не дрянных шпионов, не олигархов и не наркокурьеров, а именно дипломатов? Может, тогда и проблемы с визами резко пропадут?