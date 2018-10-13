Ураган «Майкл», как ожидается, сегодня достигнет атлантических берегов Канады
Стихия уже на протяжении нескольких дней бушует около побережья США. Синоптики прогнозируют, что Канаду ураган «Майкл» затронет уже не так сильно и потеряет былую мощь. Уже сейчас специалисты говорят, что стихия ослабла до пост-тропического циклона, передает ТАСС. Предполагается, что «Майкл» достигнет побережья канадской провинции Новая Шотландия и принесет дожди вместе с порывами ветра до 30,5 м/с. В США же от урагана «Майкл» больше всего пострадали штаты Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Вирджиния. Южного побережья Штатов стихия достигла еще в среду, по силе ветра – а она доходила до 250 км/ч — ей была присвоена четвертая категория из пяти. Ураган привел к наводнениям и разрушениям домов в нескольких регионах на юго-востоке страны. Без света остались сотни тысяч человек. В том числе пострадала база ВВС США Тиндалл во Флориде, где были оборваны линии электропередач, а со многих зданий были сорваны крыши. При этом персонал базы был заранее эвакуирован. По предварительным оценкам, ущерб от урагана «Майкл» может составить около 16 млрд долларов.
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