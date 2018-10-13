В ряде российских городов сегодня стартует акция по сбору материальной помощи тяжелобольным детям

Организаторы собирают монеты, которые, которые без дела лежат в домашних копилках. «Чья-то жизнь – уже не мелочь!» — так называется акция, которую уже в 18-ый раз организует благотворительный фонд «Линия жизни». Сбор монет будет проходить в течение двух недель октября в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Волгограде. Для этого в городах откроются пункты приема, а в столице еще и специальные терминалы, принимающие мелочь. Сбор организован в помощь тяжелобольным детям – подопечным фонда. На этот раз средства нужны 13-летнему онкобольному Артему Фомичеву из Череповца. Организаторы акции объясняют, что присоединиться к ней можно не только принеся свою копилку, но и установив банку для мелочи у себя на работе. Специальные наклейки можно получить в офисах фонда. За почти десять лет существования акции благотворителям удалось помочь более чем 80-ти нуждающимся детям.