В Подмосковье пройдет очередной митинг против создания новой мусорной свалки

Проблема актуальная для всей страны, заявили в президентском совете по правам человека. Против создания мусорного полигона возле деревни Сахарово протестуют жители Сергиево-Посадского района. По словам активистов, поблизости уже есть нерекультивируемый полигон твердых бытовых отходов «Парфёново», кладбище радиоактивных отходов «РАДОН» и заброшенное захоронение 350 тонн ядовитых отходов, которое суд обязал администрацию района ликвидировать еще в 2015 году, но ничего сделано не было. Акция пройдет в поселке Реммаш в местном доме культуры. Накануне председатель Совета при президента по правам человека Михаил Федотов заявил, что Россия может превратиться в большую свалку, если срочно не перейти на эффективную работу с твердыми коммунальными отходами. По словам главы СПЧ, уже сейчас мусорные свалки занимают в России суммарную территорию в 4 миллиона гектаров. По площади – это чуть меньше Швейцарии или Нидерландов. Протесты против мусорных свалок продолжаются в разных городах Подмосковья с начала года.