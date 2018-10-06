Ингушетия получит от Чечни более 7 тысяч гектаров лесных земель

Это стало возможным после подписания договора о границе между двумя республиками, отмечают в Магасе. Речь идет о землях в районе природного заповедника, пояснил «Эху Москвы» министр природных ресурсов и экономики Ингушетии Магомед Бабхоев. Он также сообщил, что на севере Ингушетии оба региона обмениваются почти двумя тысячами гектарами сельскохозяйственных земель. Ранее границы между Чечней и Ингушетии не межевались.

В столице республики уже две недели идет митинг протеста против нового соглашения с Чечней. Организаторы и участники акции недовольны тем, что договор не вынесли на обсуждение жителями Ингушетии. Кроме того, они говорят, что республика в результате обмена теряет часть своей территории. Протестующие требуют отменить соглашение и отставки руководства Ингушетии.