В Японии на жилой дом упали несколько небольших осколков метеорита

Это произошло в городе Комаки в центральной префектуре Айти. Крыша частного дома была повреждена, передает телекомпания NHK. Жильцы обнаружили три камня размером 10, 5 и 4 см. У каждого из них одна сторона была обожженной. По словам специалистов Национального музея науки, возраст обломков метеорита составляет примерно 4,5 млрд. лет. Теперь японские ученые готовят заявку для официальной регистрации метеорита Комаки в международном реестре.